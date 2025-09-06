Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Lai chấp thuận dự án khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng

Trương Định
TPO - Ngày 6/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Nam Đề Gi, diện tích 15,15ha.

Theo quyết định chấp thuận đầu tư, địa điểm triển khai dự án tại xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai).

Mục tiêu xây dựng mới Khu dân cư Nam Đề Gi với các loại hình nhà ở đa dạng kết hợp thương mại dịch vụ (để bán, cho thuê, cho thuê mua), với mật độ thấp, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ và hiện đại phục vụ khu quy hoạch và khu vực xung quanh.

Đồng thời, dự án nhằm tăng giá trị sử dụng quỹ đất đáp ứng nhu cầu về định cư, mua sắm tiêu dùng, giải trí, tạo điều kiện cho người dân mua, thuê, thuê mua bất động sản để ở, trong khu vực văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, xanh sạch đẹp và tiện ích, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực thực hiện dự án.

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, giao thông,… Trong đó, đất ở với tổng diện tích đất ở 61.918m2, quy hoạch 312 lô, bao gồm nhà ở liền kề với tổng diện tích đất là 29.650m2, quy hoạch 196 lô, mật độ xây dựng tối đa 90%, tầng cao tối đa 4 tầng.

Nhà ở biệt thự với tổng diện tích đất 32.268m2, quy hoạch 116 lô, mật độ xây dựng tối đa 65%, tầng cao tối đa 4 tầng.

Số lượng nhà ở gồm nhà ở liền kề 196 căn, nhà ở biệt thự là 116 căn. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là hơn 1.800 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư qua đấu giá quyền sử dụng đất.

cat-tien.jpg
Dự án góp phần tăng giá trị sử dụng quỹ đất, tạo cảnh quan, xanh sạch đẹp và tiện ích, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực thực hiện dự án (Trong ảnh: khu vực thuộc xã Cát Tiến).

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá khởi điểm của khu đất đấu giá; kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm. Lưu ý, trong quá trình triển khai hồ sơ, thủ tục và khai thác dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh theo ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Cát Tiến và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao; theo dõi, giám sát tình hình thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt. Tuân thủ và thực hiện dự án phải đảm bảo các nội dung theo quy định có liên quan…

Trương Định
