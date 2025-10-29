Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đề nghị buộc thôi việc thầy giáo ở Đắk Lắk bị tố bóp cổ đồng nghiệp giữa sân trường

Huỳnh Thủy
TPO - Hội đồng kỷ luật của trường đã họp và thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với thầy giáo Đàng Tảng - người bị tố có hành vi bóp cổ đồng nghiệp ngay tại sân trường.

Liên quan đến vụ “thầy giáo bị đồng nghiệp tố bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định”, chiều 29/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk) cho biết: Hội đồng kỷ luật của trường đã họp và thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với thầy giáo Đàng Tảng.

Ông Dũng thông tin, cuộc họp Hội đồng kỷ luật diễn ra cuối tuần trước, có sự tham dự của ông Tảng.

“Trong suốt buổi làm việc, thầy Tảng vẫn không thể hiện sự ăn năn, hối cải, có thái độ ngông nghênh, thách thức. Chúng tôi mất rất nhiều năng lượng vì thầy Tảng”, ông Dũng nói.

Theo Hiệu trưởng, Hội đồng kỷ luật đã bỏ phiếu hai vòng. Vòng thứ nhất thống nhất bỏ phiếu kỷ luật; vòng thứ hai, 100% thành viên nhất trí kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

“Biên bản cuộc họp và tờ trình đã được gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk. Nhà trường đang chờ văn bản chỉ đạo của Sở”, ông Dũng thông tin thêm.

Trước đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã tạm đình chỉ công tác đối với thầy Đàng Tảng từ ngày 8 đến 23/10, sau đó tiếp tục kéo dài thời gian tạm đình chỉ thêm 15 ngày để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, cơ quan Công an xã Ea Ô đã đến trường làm việc, thu thập thông tin và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thầy giáo #bóp cổ #đồng nghiệp #kỷ luật

