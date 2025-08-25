BTC Em xinh xin lỗi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Trang
TPO - Ban tổ chức "Em xinh say hi" lên tiếng gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Mỹ Mỹ và khán giả vì sai sót trong đêm chung kết công bố và trao giải vào tối 23/8.

Sáng 25/8, nhà sản xuất Em xinh say hi gửi lời xin lỗi đến khán giả và ca sĩ Mỹ Mỹ vì sai sót trong đêm chung kết công bố và trao giải.

Cụ thể, trong đêm chung kết 23/8, khi trao giải Màn trình diễn sáng tạo nhất, màn hình hiển thị các đề cử. Sân khấu Not my fault đội Mỹ Mỹ bị nhầm thành đội Lyhan. Điều này khiến nhiều người xem ý kiến.

Ngay khi nhận thấy chưa thể hiện chính xác tên nghệ sĩ, ban tổ chức cho biết đã chủ động liên hệ để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Mỹ Mỹ và ê-kíp.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì sai sót này đã phần nào ảnh hưởng đến khoảnh khắc vinh danh và nỗ lực của các Em xinh đã dành cho phần trình diễn.

Ca sĩ Mỹ Mỹ.

Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến cộng đồng người hâm mộ của Mỹ Mỹ và toàn thể khán giả yêu mến chương trình vì sai sót này”, ban tổ chức cho hay.

Phía chương trình nói đã và đang chỉnh sửa lại thông tin trên các nền tảng phát sóng cũng như nội dung chính thức và sẽ hoàn tất việc này trong thời gian sớm nhất.

Chung cuộc, top 5 nghệ sĩ xuất sắc được gọi tên trong top 5 gồm Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Lyhan, Lamoon và Orange. Ngôi vị quán quân thuộc về em xinh Phương Mỹ Chi.

Kể từ khi phát sóng lần đầu vào 31/5, chương trình âm nhạc thực tế Em xinh say hi đã trở thành hiện tượng. Sau hơn 3 tháng, tổng lượt xem và nghe trên các nền tảng đã vươn tới con số hơn 22 tỷ, cùng với hàng triệu tương tác và bình luận trên tất cả các nền tảng.

Hà Trang
