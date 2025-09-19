Bright tái hợp mỹ nhân "Vườn Sao Băng" nhưng dân tình không dám "đẩy thuyền"

Dù Vườn Sao Băng bản Thái (hay F4 Thái Lan) đã khép lại từ năm 2022, sức hút của cặp đôi chính Thyme (Bright Vachirawit) và Gorya (Tu Tontawan) vẫn chưa hề giảm nhiệt. Đặc biệt là mới đây, hai diễn viên vừa có màn tái hợp bất ngờ, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Bright và Tu tái hợp bất ngờ kể từ Vườn Sao Băng Thái Lan.

Cụ thể, Bright Vachirawit và Tu Tontawan đã cùng xuất hiện trong một phỏng vấn của tạp chí Vogue Thái Lan. Cả hai cùng thực hiện thử thách với thái độ vui vẻ, dù không có tương tác trực tiếp. Song, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khán giả tỏ ra phấn khích. Bởi lẽ, đã rất lâu rồi Thyme và Gorya mới ngồi cạnh nhau vui vẻ thế này.

Tuy là khoảnh khắc ngọt ngào như thế nhưng một số khán giả lại không mặn mà với việc "ghép đôi" Bright và Tu như trước. Lý do là vì ngoài đời, Bright đang hẹn hò với Nene Pornnappan, kể từ đầu năm 2024.

Màn tái hợp của cặp đôi F4 Thái Lan gây thích thú.

Bright và Tu trong Vườn Sao Băng bản Thái (2022).

Sau thành công của Vườn Sao Băng Thái Lan, Bright Vachirawit tiếp tục theo đuổi diễn xuất, song lại gặp chật vật sau khi rời GMMTV vào năm 2023 để thành lập công ty riêng Cloud9 Entertainment. Các dự án phim mà anh tham gia như Congrats My Ex!, Love You to Debt... không gây tiếng vang như thuở Vườn Sao Băng hay 2gether năm xưa. Mặt khác, Bright còn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, đã phát hành nhiều ca khúc và album nhưng cũng không thể bứt phá.

Tuy vậy, Bright vẫn rất được săn đón trong lĩnh vực thời trang, đang giữ vai trò đại sứ toàn cầu cho Burberry. Năm 2024, anh trở thành nghệ sĩ Thái Lan đầu tiên tham dự Met Gala, còn được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á.

Bright Vachirawit xác nhận hẹn hò Nene Pornnappan từ năm 2024.

Còn với Tu Tontawan, vai nữ chính Vườn Sao Băng đã trở thành bệ phóng đưa cô đến với nhiều dự án đặc sắc hơn. Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm gây sốt của GMMTV, phim điện ảnh Gia Tài Của Ngoại bên cạnh Billkin Puttipong. Cũng trong phỏng vấn với Vogue Thái Lan, Tu Tontawan đã tranh thủ quảng bá dự án Bộ Bộ Kinh Tâm bản Thái sắp sửa lên sóng, hứa hẹn tạo nên "cơn sốt" mới trong thời gian tới.