Biểu tượng âm nhạc Âu Mỹ qua từng thế hệ và những tranh cãi không thể tránh khỏi

Quỳnh Phương
HHTO - Mỗi thế hệ đều có những gương mặt định hình âm nhạc đại chúng, nhưng việc chọn ra “biểu tượng tiêu biểu” luôn đi kèm tranh cãi vì thiếu vắng nhiều cái tên lớn.

Nền âm nhạc đại chúng luôn thay đổi liên tục kéo theo sự đổi thay của những gương mặt được xem là đại diện cho từng thế hệ. Tuy vậy, việc “gọi tên” ai là biểu tượng luôn tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi, bởi mỗi người nghe đều có ký ức và chuẩn mực khác nhau. Nhìn lại hơn hai thập kỷ qua, cộng đồng mạng đã đề xuất 5 gương mặt tiêu biểu cho mỗi thế hệ và nhận được sự sự ủng hộ rộng rãi.

Mỗi thế hệ âm nhạc đều có những gương mặt tiêu biểu.
Thế hệ đầu 2000 đánh dấu thời kỳ hoàng kim của các diva và siêu sao nhạc Pop. Đây là thế hệ nghệ sĩ đã thay đổi toàn bộ diện mạo nhạc Pop đầu thế kỷ 21. Đây là thời đại mà nhạc Pop mang sắc thái “siêu sao hóa”: Các diva thống trị truyền thông, MTV ở đỉnh cao ảnh hưởng và đĩa vật lý vẫn còn là biểu tượng của thành công thương mại. Những nghệ sĩ này không chỉ đứng trên sân khấu mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, định hình chuẩn mực âm nhạc và biểu diễn cho cả thế hệ tiếp theo.

Beyoncé khẳng định vị thế như một hình tượng sức mạnh và nghệ thuật trình diễn.
Britney Spears trở thành gương mặt đại diện cho làn sóng Teen Pop toàn cầu.
Christina Aguilera nổi bật với giọng hát mạnh mẽ và khả năng biến hóa hình ảnh.
Rihanna liên tục tạo ra xu hướng âm nhạc mới và mở rộng tầm ảnh hưởng sang thời trang lẫn kinh doanh.
Mariah Carey vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và nắm giữ nhiều kỷ lục trên Billboard Hot 100.
Sang thập niên 2010, một làn sóng siêu sao mới trỗi dậy nhờ mạng xã hội, được xem là sự bắt đầu của kỷ nguyên streaming. Thập niên này chứng kiến sự thay đổi sâu sắc trong cách nghe nhạc khi Spotify, YouTubeApple Music trở thành sân chơi chính. Khán giả không chỉ nghe nhạc, họ “theo dõi” nghệ sĩ, tạo nên văn hóa fandom mạnh chưa từng có. Đây cũng là giai đoạn nhạc Pop trở nên đa dạng hơn, phá bỏ ranh giới giữa thời trang, công nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Katy Perry dẫn đầu về những bản hit ngập tràn sắc màu và hình ảnh Pop vui tươi.
Ariana Grande trở thành một trong những giọng hát có kỹ thuật ấn tượng nhất của thời đại.
Taylor Swift tạo ra cuộc cách mạng trong cách kể chuyện bằng âm nhạc, đồng thời phá hàng loạt kỷ lục doanh thu và streaming.
Adele chinh phục thế giới bằng giọng hát sâu lắng cùng các album nằm trong nhóm bán chạy nhất thế kỷ.
Lady Gaga biến Pop thành một sân khấu nghệ thuật không giới hạn, kết hợp âm nhạc, thời trang và biểu diễn một cách táo bạo.
Đến thập niên 2020, Gen Z bước vào trung tâm sân khấu, mang theo âm thanh mới, thói quen nghe nhạc mới và sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội. Đây là thời đại của sự đa dạng, sáng tạo và tốc độ lan truyền. Streaming thống trị, TikTok định hình thành công của các bản hit và ranh giới giữa các thể loại gần như bị xóa nhòa. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn remix, tạo trend và trở thành một phần của quá trình lan tỏa âm nhạc.

Chappell Roan nổi lên với phong cách đậm tính sân khấu và năng lượng biểu diễn bùng nổ.
Tate McRae kết hợp khả năng vũ đạo với Dance Pop hiện đại, tạo nên các bản hit lan truyền toàn cầu.
Sabrina Carpenter tận dụng sự duyên dáng và tinh thần Pop trẻ trung để ghi dấu với nhiều ca khúc viral.
Tyla đưa Amapiano và Afro-fusion vượt khỏi biên giới Nam Phi, nhận Grammys cho hạng mục nhạc châu Phi đầu tiên.
Olivia Rodrigo trở thành hiện tượng chỉ với album đầu tay, mang Pop Rock trở lại các bảng xếp hạng lớn bằng âm nhạc chân thật và cảm xúc của tuổi trẻ.
Tuy nhiên, bất cứ bài xếp hạng hay danh sách nào cũng khó tránh khỏi tranh cãi. Nhiều người cho rằng việc chỉ nêu ra vài đại diện cho mỗi thế hệ luôn là điều thiếu sót, nhất là khi các nghệ sĩ như Selena Gomez, Dua Lipa hay Billie Eilish đã tạo ra dấu ấn lớn không kém. Việc một số nghệ sĩ kể trên vắng mặt trong danh sách đã làm dấy lên tranh luận về tiêu chí, mức độ ảnh hưởng và tính đa dạng trong lựa chọn.

Selena là một trong những nghệ sĩ nữ được stream nhiều nhất toàn cầu và có tầm ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội.
Dua Lipa vực dậy làn sóng Disco với album Future Nostalgia, đạt nhiều giải Grammys và có lượng hit ổn định.
Billie Eilish lại mang đến tinh thần Alt Pop độc đáo, trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng thắng 4 hạng mục lớn nhất của Grammy trong cùng 1 đêm.
Quỳnh Phương
#Beyoncé #Britney Spears #Christina Aguilera #Rihanna #Mariah Carey #Adele #Taylor Swift #Ariana Grande #Lady Gaga #Katy Perry #Chappell Roan #Tate McRae #Sabrina Carpenter #Olivia Rodrigo #Tyla

