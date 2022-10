Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Thanh niên phải tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

TPO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị lựa chọn nội dung “Tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế” là một trong những khâu đột phá để xây dựng, triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 10/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS TP Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kì 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực

Trong 5 năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, song với tinh thần đoàn kết, sức mạnh đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Đà Nẵng đã vượt qua khó khăn, thách thức; tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, để đạt được những thành quả đó, lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp có vai trò và đóng góp đặc biệt quan trọng, là lực lượng luôn xung kích đi đầu, không ngại khó khăn, vất vả, đóng góp sức mình vào sự ổn định và phát triển thành phố.

“Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có bước trưởng thành và phát triển tích cực. Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp đã không ngừng được củng cố và ngày càng vững mạnh. Các phong trào hành động được phát động từ thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên”, ông Quảng đánh giá.

Nhiều phong trào và mô hình mang màu sắc riêng của tuổi trẻ Đà Nẵng được triển khai như: Chúng con luôn bên mẹ, Phong trào “Hai sẵn sàng”, Đội Phản ứng nhanh Thành Đoàn, Tiếng loa Thanh niên, Shipper áo xanh, Chia sẻ yêu thương - Vượt qua dịch bệnh và nhiều phong trào thiết thực khác.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, áo xanh không quản ngày đêm xung kích, tình nguyện tại những chốt chặn, khu cách ly đồng hành, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn; những y bác sĩ, lực lượng vũ trang tuổi đời còn rất trẻ đã tình nguyện, dấn thân nơi tuyến đầu chống dịch…

“Bao nhiêu vất vả, rủi ro cũng không làm giảm đi sự nhiệt huyết, quyết tâm của tuổi trẻ. Những việc làm, hành động đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và khẳng định vai trò quan trọng của đoàn viên, thanh niên trong đời sống xã hội”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá.

Bí thư Thành ủy cũng gửi lời cảm ơn tới Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thường xuyên chỉ đạo kịp thời, dành sự quan tâm hỗ trợ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố; đồng thời, đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.

Lấy thanh niên để giáo dục thanh niên

Để thực hiện những nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, trong đó lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp bộ Đoàn coi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của thông tin và mạng xã hội hiện nay.

Thành Đoàn cần lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp, thu hút với từng lứa tuổi, đối tượng đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tư tưởng, lối sống lệch lạc, thực dụng, ích kỷ.

“Muốn thực hiện được điều này, trước hết phải thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; xây dựng và lan tỏa những tấm gương điển hình, nhân rộng hoạt động ý nghĩa mang tính hiệu ứng tích cực trong thế hệ trẻ; thực hiện tốt phương châm Lấy thanh niên để giáo dục thanh niên”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng bắt tay vào công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ Đoàn, phải chủ động thực hiện từ sớm và đa dạng nguồn cán bộ Đoàn từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị; phát triển cán bộ Đoàn trong các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao...

“Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đề nghị các đồng chí xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố trong tình hình mới” là khâu đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cần chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng viên trong đoàn viên, vì hiện công tác này gặp rất nhiều khó khăn, có tình trạng “trắng đoàn” tại khu dân cư.

“Với trách nhiệm của mình, Đoàn thanh niên các cấp cần chủ động đề xuất các cấp ủy Đảng đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương, đơn vị để thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các tổ chức Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ”, ông Quảng nói.

Thanh niên là trung tâm trong các hoạt động

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý Ban Thường vụ Thành Đoàn phải thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về sự phát triển của thanh niên thành phố. Trong đó, cần sớm phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, triển khai thực hiện đối với những vấn đề hết sức nóng và cấp bách đối với thanh niên thành phố hiện nay.

Cụ thể, công tác đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp cần có các giải pháp phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm, tạo việc làm phù hợp, bền vững.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn thành phố cần tạo môi trường và cơ hội cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng gợi mở lựa chọn nội dung “tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế” là một trong những khâu đột phá để xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ này.

Về công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai các chương trình phát triển toàn diện cho thanh thiếu nhi thành phố về kỹ năng mềm và rèn luyện thể chất.

"Các phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện phải gắn với những nhu cầu thực tế của đời sống xã hội, những yêu cầu mà thành phố đặt ra, nhất là chủ động, kịp thời các hoạt động xung kích, hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ, các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những trường hợp yếu thế, khó khăn; tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19", ông Quảng chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố phải quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, thay đổi tư duy, cách thức tiếp cận; chống bệnh thành tích, tính hình thức và hành chính hoá trong hoạt động; phải thể hiện được khả năng dẫn dắt, hỗ trợ các tổ chức Đoàn trong các phong trào, hoạt động.

"Tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn phải thực sự có màu sắc, phù hợp với tâm lý, thị hiếu và xuất phát từ đời sống thanh niên, phải đặt thanh niên là trung tâm trong các hoạt động, để gia đình, xã hội và chính bản thân đoàn viên, thanh niên thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia vào tổ chức đoàn, từ đó mới thu hút được nhân lực có chất lượng cao tham gia vào tổ chức Đoàn thanh niên, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.” Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng