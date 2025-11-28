Bị nhắc nhở, người đàn ông đánh tổ trưởng an ninh cơ sở chấn thương sọ não

TPO - Sau khi bị nhắc nhở hành vi không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung tổ trưởng an ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ (SN 1994, trú thôn Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, tối 3/10, tổ an ninh cơ sở thôn Dư Nại (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự phát hiện nhóm của Vũ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này Vũ tỏ thái độ khó chịu, cho rằng mình “bị soi mói” và lớn tiếng tranh cãi. Trong lúc tranh cãi, Vũ lao tới dùng tay đấm mạnh 2–3 cái vào vùng đầu anh Trần Đình Đông (tổ trưởng tổ an ninh cơ sở thôn Dự Nại).

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cú đánh trực diện khiến anh Đông ngã gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài dưới màng cứng, vỡ xương sọ, tỷ lệ thương tật 36%.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan CSĐT đã tiến hành các biện pháp tố tụng và tống đạt Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Doãn Vũ tại Công an xã Xuân Lộc.

Xét hành vi mang tính côn đồ, cố ý tấn công lực lượng đang thi hành nhiệm vụ và gây hậu quả nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ nhằm phục vụ điều tra.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.