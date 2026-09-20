Bên trong điểm tránh trú của người dân vùng lũ sông Bùi

TPO - Lũ sông Bùi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân xã Trần Phú (Hà Nội) phải sơ tán. Tại nhà đa năng của Trường THCS Trần Phú B, hơn 50 người già và trẻ nhỏ được bố trí ăn nghỉ, sinh hoạt trong những ngày tránh lũ.