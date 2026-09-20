Bên trong điểm tránh trú của người dân vùng lũ sông Bùi

TPO - Lũ sông Bùi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân xã Trần Phú (Hà Nội) phải sơ tán. Tại nhà đa năng của Trường THCS Trần Phú B, hơn 50 người già và trẻ nhỏ được bố trí ăn nghỉ, sinh hoạt trong những ngày tránh lũ.
Tại điểm tránh trú, câu chuyện của những người cao tuổi chủ yếu xoay quanh mực nước sông, nhà cửa, ruộng vườn và vật nuôi trong vùng ngập.
Ngay trong sân trường, một bếp ăn dã chiến được dựng lên. Cán bộ xã, lực lượng dân quân và tình nguyện viên cùng chuẩn bị thực phẩm, nấu ăn phục vụ người dân tại điểm tránh trú.
Theo thống kê của xã Trần Phú, tính đến 17h ngày 19/9, 8.240 người bị ảnh hưởng bởi lũ; hơn 1.600 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 279 hộ với 613 người phải di dời đến các địa điểm an toàn.