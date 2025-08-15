Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bé gái 12 tuổi bị bạn trai quen qua mạng dụ vào nhà nghỉ quan hệ nhiều lần trong ngày dẫn đến trầm cảm

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quen nhau trên mạng xã hội, bé N (SN 2013) ở Lạng Sơn đã bị đối tượng Minh, 32 tuổi ở Hà Nội dụ dỗ, lôi kéo vào những câu chuyện tình ái rồi hẹn hò, quan hệ tình dục nhiều lần làm nạn nhân trầm cảm, lo lắng.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Ngọc Minh (SN 1993), trú tại thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

z6906771363162-af63fda0adf7e97e69e6ab133cf09984.jpg
Đối tượng Đỗ Ngọc Minh dụ dỗ, lôi kéo cháu N vào tình ái và hiếp dâm nạn nhân nhiều lần.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Đỗ Ngọc Minh kết bạn với tài khoản xã hội Facebook của cháu N, nhắn tin tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và Minh ngỏ ý, hẹn gặp N để quan hệ tình dục. Sáng 28/7/2025, Minh đi xe máy đến Lạng Sơn đặt nhà nghỉ rồi dụ dỗ N quan hệ tình dục 2 lần với cháu N. Sau đó, Minh cùng bàn bạc và dẫn N về nhà riêng ở thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, Hà Nội và tiếp tục quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Ngày 29/7/2025, N trở về nhà, gia đình phát hiện nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm, hoảng loạn nên gặng hỏi, khi kiểm tra điện thoại của cháu N thì phát hiện sự việc kể trên.

Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vận động đối tượng Đỗ Ngọc Minh đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Hiện vụ việc đang được Công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến
