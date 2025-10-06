Bầu Đoan thu lợi bất chính 191 tỷ đồng từ 189 lô đất

TPO - Ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là Bầu Đoan), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đã chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất khi dự án chưa đủ điều kiện, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 63 tỷ đồng.

Chiều 6/10, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Công an, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định ông Cao Tiến Đoan (65 tuổi, trú phường Sầm Sơn, TP Thanh Hóa) có hai nhóm hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Bị can Cao Tiến Đoan khi bị bắt (bên trái). Ảnh: CATT.

Thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông phường Hạc Thành, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu dòng tiền.

Trong giai đoạn 2021–2025, doanh nghiệp này đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Thứ hai, từ năm 2021, ông Đoan bị cáo buộc móc nối với một số cán bộ trong hệ thống chính quyền địa phương để xin chủ trương, đưa hối lộ và thao túng quy trình đấu giá nhằm được tham gia và trúng thầu nhiều dự án lớn.

Ngày 17/7/2024, Tập đoàn Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành (TP Thanh Hóa) với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ông Đoan vẫn chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất, thu về 446 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Đến 29/8, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Đoan để phục vụ điều tra.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ án được khởi nguồn từ tin báo tố giác tội phạm của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các giao dịch đất đai của Tập đoàn Đông Á. Quá trình điều tra bước đầu cho thấy hành vi lập sổ sách kép, chuyển giá và bán đất trái phép đã kéo dài nhiều năm, với sự tiếp tay của một số cá nhân trong bộ máy quản lý địa phương.

Ông Cao Tiến Đoan là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Trong giới kinh doanh xứ Thanh, ông Đoan được biết đến như một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và thể thao.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ và dấu hiệu cấu kết “quan – thương” trong đấu giá đất để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.