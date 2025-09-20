Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của ‘Bầu Đoan’

Ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, còn gọi là " Bầu Đoan") là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Tập đoàn của ông bầu xứ Thanh đã và đang triển khai nhiều dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.