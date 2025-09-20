Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của ‘Bầu Đoan’

Hoàng Phúc

TPO - Khuôn viên tòa dinh thự của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” rộng tới 50.000m2 tọa lạc cạnh quốc lộ 47, phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Dinh thự này được người dân hay gọi là tòa “Bạch dinh" của đại gia xứ Thanh với nhiều công trình hoành tráng.

Clip: Cận cảnh tòa dinh thự rộng 50.000m2 của đại gia xứ Thanh.
tp-1.jpg
Dinh thự Thành An tọa lạc cạnh quốc lộ 47, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dinh thự này được người dân quen gọi là tòa “Bạch dinh" của đại gia xứ Thanh- ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là " Bầu Đoan" với nhiều công trình hoành tráng, rộng tới 50.000m2.
tp-21.jpg
Người dân địa phương cho biết, khu dinh thự này gồm nhiều công trình, hạng mục khác nhau như một khu nghỉ dưỡng sinh thái. Chủ nhân của khu dinh thự nhiều năm trước đã mua thêm đất của người dân xung quanh khu vực để mở rộng, xây dựng khuôn viên này.
tp-13.jpg
Điểm nhấn là tòa nhà chính của dinh thự có tông màu trắng, được mọi người hay gọi là “Bạch Dinh”.
tp-18.jpg
Bên trong là những căn nhà cột gỗ, mái ngói độc đáo. Với kiến trúc Âu – Á, mái lệch, tháp nhọn, sân vườn, vườn cây ao cá… đã tạo thành một quần thể hài hòa.
tp-9.jpg
Khuôn viên có nhiều điểm nhấn như quả đồi thông, hồ cá cảnh, cầu bán nguyệt, khu vực trồng tùng, cây cảnh, hòn non bộ xen kẽ.
tp-12.jpg
Cạnh đó là những ngôi nhà sàn, mái ngói cổ kính. Lọt thỏm giữa là hàng cây tươi tốt.
tp-3.jpg﻿
Phía sau khuôn viên, chủ nhân dinh thự còn bố trí khu vực chăm sóc cây cảnh, bonsai.
tp-4.jpg
tp-5.jpg
tp-22.jpg
Bao xung quanh khu dinh thự là những dãy dài tường bao cao khoảng 5m, có lắp đặt các ô cửa thép, nhựa mika. Một con đường trải nhựa cũng được đại gia này bỏ tiền ra xây dựng chạy song song với con sông tự nhiên cạnh khu biệt thự, tạo điểm nhấn phong thủy.
111.jpg
Cuối tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 8/9, Công an tỉnh này bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, còn gọi là " Bầu Đoan") là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Tập đoàn của ông bầu xứ Thanh đã và đang triển khai nhiều dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hoàng Phúc
