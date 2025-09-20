Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của ‘Bầu Đoan’

TPO - Khuôn viên tòa dinh thự của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” rộng tới 50.000m2 tọa lạc cạnh quốc lộ 47, phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Dinh thự này được người dân hay gọi là tòa “Bạch dinh" của đại gia xứ Thanh với nhiều công trình hoành tráng.
Bao xung quanh khu dinh thự là những dãy dài tường bao cao khoảng 5m, có lắp đặt các ô cửa thép, nhựa mika. Một con đường trải nhựa cũng được đại gia này bỏ tiền ra xây dựng chạy song song với con sông tự nhiên cạnh khu biệt thự, tạo điểm nhấn phong thủy.
Ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, còn gọi là " Bầu Đoan") là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Tập đoàn của ông bầu xứ Thanh đã và đang triển khai nhiều dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.