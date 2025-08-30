Bắt đối tượng siết cổ anh họ đến chết

TPO - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lý Hoàng Nam, để điều tra hành vi dùng dây thừng siết cổ anh họ tử vong.

Vào ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo từ Công an xã Châu Thành về việc người dân phát hiện anh H.V.S. (sinh năm 2002, ngụ ấp Minh Tân, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) tử vong bất thường trên giường ngủ, trên cổ có vết hằn nghi do bị siết.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy xét đối tượng gây án.

Lý Hoàng Nam tại cơ quan Công an.

Điều tra ban đầu xác định nghi phạm là Lý Hoàng Nam (sinh năm 2002, ngụ ấp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa) em họ nạn nhân S., hiện làm bảo vệ cho một công ty tại phường Rạch Giá.

Nam khai nhận, tối 28/8, Nam từ Rạch Giá về nhà anh S. để thắp hương cúng bà ngoại. Lúc này, trong nhà còn có hai em gái ruột của anh S. là H. (sinh năm 2007) và T. (sinh năm 2011). Do bực tức vì em H. thất hứa chuyện đi Rạch Giá chơi, Nam đã dùng dao kề cổ, chất vấn và có hành vi sàm sỡ em H. Khi em H. phản ứng, anh S. phát hiện và can ngăn nên Nam dừng lại.

Đến khoảng 1h sáng 29/8, khi ngủ chung giường với anh S., Nam thấy sợi dây thừng dài khoảng 1m trên đầu giường. Nam lấy dây kề vào cổ anh S., ban đầu anh S. tưởng đùa nên không phản ứng. Sau đó, Nam ngồi đè lên người và siết cổ anh S. bằng dây thừng. Khoảng hơn một phút sau, thấy anh S. bất động, Nam buông tay, kéo mền trùm kín mặt nạn nhân rồi xuống võng nằm.

Khoảng 4h cùng ngày, Nam rời đi, trở về phòng trọ ở Rạch Giá thay đồ để đi làm. Đến 7h30 sáng, Nam đến Công an xã Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.