Báo Tiền Phong công bố thể lệ đấu giá tranh trực tuyến ủng hộ đồng bào vùng lũ

TPO - Nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ, Báo Tiền Phong tổ chức đấu giá trực tuyến 18 tặng phẩm của nghệ sĩ. Phiên đấu giá diễn ra trong 48 giờ trên fanpage của báo, toàn bộ số tiền thu được được sử dụng cho hoạt động cứu trợ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Chương trình đấu giá tặng phẩm nghệ sĩ trực tuyến là một trong những hoạt động thiết thực của Báo Tiền Phong hướng về đồng bào bão lũ. Chương trình được tổ chức nhằm phát huy truyền thống ý nghĩa của người Việt “lá lành đùm lá rách” khi thiên tai gây ra nhiều tổn thất đau thương về người và của trên nhiều vùng đất của Tổ quốc.

Ban tổ chức nhận được 18 tặng phẩm của nhiều nghệ sĩ. Họ tham gia chương trình và đồng ý tặng hoàn toàn vật phẩm, tất cả số tiền thu được đều dành cho hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ của Báo Tiền Phong.

Bức tranh Câu chuyện hòa bình - Bức tranh kỷ niệm MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình do họa sĩ Khánh Duy vẽ tặng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đính kèm chữ ký của ca sĩ Tùng Dương - được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi đấu giá.

18 tặng phẩm gồm bức tranh Câu chuyện hòa bình - Bức tranh kỷ niệm MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình do họa sĩ Khánh Duy vẽ tặng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đính kèm chữ ký của ca sĩ Tùng Dương (Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tặng), tranh học sinh vẽ tặng ca sĩ Duyên Quỳnh, áo dài ngũ thân truyền thống độc bản của Nguyễn Đức Lộc - Cư sĩ Nguyễn Đức Lộc (Ỷ Vân Hiên), cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo - cuốn sách thay đổi Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương, tượng Phật Quan Âm bằng gỗ trầm - Điêu khắc thủ công, kích thước 20x10 cm (ca sĩ Tố My tặng), áo đầy đủ chữ ký tuyển thủ quốc gia (ca sĩ Ngô Kiến Huy), combo cuốn sách dựa trên bản thiết kế (dummy) chưa bao giờ phát hành nhiếp ảnh gia Ed van der Elsken làm từ thập niên 1960 và áo Em xinh say hi có chữ ký em xinh Châu Bùi, tranh chữ “Tâm” rồng vàng (diễn viên nhí Bé Muối Dubai tặng), ký họa chân dung nhân vật Tạ trong Mưa đỏ (diễn viên Phương Nam tặng), tặng phẩm lưu niệm ký tên cast 2 Ngày 1 Đêm (dàn cast chương trình tặng), đĩa than Timeless có chữ ký của Tùng Dương (Tùng Dương tặng), áo dài lụa của NTK Thủy Nguyễn (Tùng Dương tặng), khăn lụa + chuỗi hạt bọc lụa (NSƯT Đặng Thái Huyền tặng), bộ áo dài Liên Hoa Khoa Bảng - tác phẩm vẽ tay hoa sen, chất liệu tơ tằm - voan - organza của NTK, Hoa hậu Ngọc Hân, gối + lightstick Anh trai vượt ngàn chông gai (Ca sĩ Đăng Khôi tặng), áo có chữ ký HLV Mai Đức Chung - Kỷ vật trước thềm World Cup nữ (HLV Mai Đức Chung tặng), áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ (Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi tặng), bộ sưu tập album Mỹ Tâm - DVD, CD, VCD kèm chữ ký (bạn đọc báo Tiền Phong tặng).

Áo thi đấu có đầy đủ chữ ký cầu thủ đội tuyển Việt Nam và áo có chữ ký của HLV Mai Đức Chung là những vật phẩm đấu giá hướng về đồng bào miền Trung.

Cuộc đấu giá diễn ra trong 48 giờ (2 ngày) bắt đầu từ 10h ngày 5/1 đến 10h ngày 7/1. Người tham gia trả giá bằng cách bình luận trên fanpage của Báo Tiền Phong. Người tham gia đấu giá bức tranh nào, comment (bình luận) dưới bức đó.

Các tác phẩm có 3 loại giá: Giá khởi điểm, Bước giá và Giá mua ngay. Người tham gia đấu giá đầu tiên trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm cộng (+) một bước giá. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá, nếu có bất kỳ người tham gia nào trả bằng hoặc cao hơn “giá mua ngay” phiên đấu giá sẽ dừng lại, tác phẩm thuộc về người trả giá trên. Nếu không có bất kỳ người tham gia nào trả "giá mua ngay”, người tham gia có giá đấu hợp lệ và cao nhất sẽ là người đấu giá thành công. Trong trường hợp có nhiều hơn một người trả “giá mua ngay", người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được ghi nhận là người đấu thành công, không ưu tiên về giá cao, giá thấp.

﻿ ﻿ Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền và diễn viên Phương Nam gửi tặng phẩm để đấu giá.

Cụ thể, từng bước giá được quy định là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá có thể trả cao hơn trả giá hợp lệ cao nhất trước đó 500.000 đồng hoặc bội số của 500.000 đồng.

Ban tổ chức thống nhất sử dụng Việt Nam Đồng để đấu giá, người tham gia đấu giá được sử dụng Đồng hoặc VND hoặc đ trong các lượt trả giá. Bên cạnh đó, ban tổ chức cho phép người chơi ghi tắt đơn vị tiền tệ như sau: k thay cho nghìn đồng, T hay Tr thay cho triệu đồng. Trong trường hợp, người chơi không ghi rõ đơn vị tiền tệ thì mặc định được hiểu đó là tiền Đồng và vẫn được coi là hợp lệ.

Mọi bình luận tham gia đấu giá chỉ có giá trị trong khoảng thời gian diễn ra phiên đấu giá. Giá hợp lệ là giá được trả cao hơn giá hợp lệ gần nhất ít nhất một bước giá. Giá hợp lệ là một bình luận riêng biệt, không trả lời (reply) lại một bình luận đã có. Trong trường hợp nhiều người tham gia cùng trả một mức giá, người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được coi là hợp lệ.

Ban tổ chức sẽ vận chuyển tác phẩm cùng giấy chứng nhận bản quyền (certificat) đến người sở hữu tranh từ cuộc đấu giá tranh trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức trong thời gian sớm nhất. Ban tổ chức chỉ miễn phí vận chuyển tranh đấu giá thành công ở phạm vi trong nước.