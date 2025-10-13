Bão chồng bão, người nuôi tôm ở Nghệ An trắng tay

TPO - Hai cơn bão kèm theo mưa lũ ập vào Nghệ An trong vòng một tháng đã tàn phá hàng trăm hồ tôm, nhiều chủ trại trắng tay.
Nhìn những hồ tôm đã cạn nước, tan hoang, chưa thể khắc phục, anh Nguyễn Hữu Thắng (trú xã An Châu) cho hay, đây là trận bão tàn phá nặng nề nhất mà anh gặp. 19 hồ nuôi tôm với tổng diện tích khoảng 6 ha của gia đình anh đều bị nước tràn vào, ngập trắng. Nhiều hồ vỡ bờ, bạt lót đáy bị cuốn, máy móc hư hỏng nặng, tôm phần lớn thoát ra ngoài, số còn lại chết do sốc nhiệt.
Báo cáo của UBND xã An Châu, toàn xã có hơn 65 ha nuôi thủy sản, trong đó trên 50 ha là nuôi tôm thâm canh công nghệ cao của 85 hộ dân. Cơn bão vừa qua gây thiệt hại nặng trên diện rộng, hầu hết các hộ đều bị ảnh hưởng.
Những đầm tôm hoang tàn sau bão, nhiều chủ trại trắng tay.
Ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết, nuôi tôm là ngành kinh tế chủ lực của xã. Bão số 10 đã làm khoảng 35 ha diện tích nuôi tôm công nghệ cao bị ảnh hưởng, chủ yếu ở khu vực sát biển. Xã đang cho thống kê thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ cho người nuôi tôm, đồng thời động viên người dân sớm khắc phục hậu quả để tiếp tục sản xuất.