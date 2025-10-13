Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão chồng bão, người nuôi tôm ở Nghệ An trắng tay

Thu Hiền

TPO - Hai cơn bão kèm theo mưa lũ ập vào Nghệ An trong vòng một tháng đã tàn phá hàng trăm hồ tôm, nhiều chủ trại trắng tay.

tp-19.jpg
Đã nửa tháng sau khi bão số 10﻿ quét qua, dấu vết tàn phá vẫn còn in rõ tại khu nuôi tôm tập trung ở xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Bão kèm theo triều cường và mưa lớn đã tấn công những cánh đồng tôm từ hai phía: nước biển tràn lên và nước mưa từ phía trên đổ về. Bão tan, lũ rút, những cánh đồng tôm tan hoang: tôm bị cuốn trôi, đê vỡ, bạt phủ bị cuốn rách, hệ thống mái che bị gió bão quật đổ, mô tơ chạy quạt bị hỏng…
tp-14-7088.jpg
tp-13-8920.jpg
Nhìn những hồ tôm đã cạn nước, tan hoang, chưa thể khắc phục, anh Nguyễn Hữu Thắng (trú xã An Châu) cho hay, đây là trận bão tàn phá nặng nề nhất mà anh gặp. 19 hồ nuôi tôm với tổng diện tích khoảng 6 ha của gia đình anh đều bị nước tràn vào, ngập trắng. Nhiều hồ vỡ bờ, bạt lót đáy bị cuốn, máy móc hư hỏng nặng, tôm phần lớn thoát ra ngoài, số còn lại chết do sốc nhiệt.
tp-16-9431.jpg
Theo anh Thắng, vụ này gia đình nuôi 10/19 ao, dự kiến 10 - 15 ngày nữa sẽ thu hoạch. Bão số 5 trước đó chỉ gây ảnh hưởng nhẹ, nhưng đến bão số 10, gió lớn và nước dâng đã khiến các ao thiệt hại nặng, ước tính hơn 3 tỷ đồng. “Làm mới thì dễ, chứ giờ hư đâu sửa đó nên rất tốn kém và mất thời gian. Nguồn vốn trước đều vay ngân hàng, giờ muốn vay thêm cũng khó. Chúng tôi mong ngân hàng xem xét giảm lãi suất, giãn nợ và có gói vay phù hợp để người dân có vốn khôi phục sản xuất,” anh Thắng chia sẻ.
tp-3-3803.jpg
Máy móc, ao hồ của người dân hư hại nặng sau bão.
tp-5-8588.jpg
Cách đó không xa, ông Nguyễn Cường đang ngồi vò đầu vì hàng chục hồ tôm bị bão số 10 phá tan tành, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. “Bão số 5 đổ bộ vào cuối tháng 8 vừa qua đã phá mất 3 mái che, nhưng hồ không bị vỡ. Chúng tôi nghĩ đó là cơn bão mạnh, nó phá như vậy cũng chấp nhận được. Ai ngờ, bão số 10 mới thực sự đáng sợ, nó phá tan tành toàn bộ 35 hồ tôm của tôi”, ông Cường thở dài.
﻿tp-8-9242.jpg
tp-20.jpg
Báo cáo của UBND xã An Châu, toàn xã có hơn 65 ha nuôi thủy sản, trong đó trên 50 ha là nuôi tôm thâm canh công nghệ cao của 85 hộ dân. Cơn bão vừa qua gây thiệt hại nặng trên diện rộng, hầu hết các hộ đều bị ảnh hưởng.
tp-4-9292.jpg
Tại xã Hải Châu, sau hai cơn bão, cánh đồng tôm ở đây xác xơ. Anh Nguyễn Văn Hòa, một chủ nuôi tôm ở xóm Xuân Châu cho biết, bão đã tàn phá hoàn toàn mái đê chắn sóng, toàn bộ hệ thống mái che cũng bị tốc hết, 11 máy sục khí, 40 mô tơ điện bị hỏng, gây thiệt hại cho gia đình anh hơn 4 tỷ đồng. “Không chỉ mất tài sản, để khôi phục lại các hồ tôm này sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và dự kiến phải 3 tháng sau mới có thể khắc phục xong”, anh Hòa nói.
tp-27.jpg
tp-28.jpg
Những đầm tôm hoang tàn sau bão, nhiều chủ trại trắng tay.
﻿tp-10-2858.jpg
tp-9-1439.jpg
Ông Nguyễn Trọng Huyến, Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết, nuôi tôm là ngành kinh tế chủ lực của xã. Bão số 10 đã làm khoảng 35 ha diện tích nuôi tôm công nghệ cao bị ảnh hưởng, chủ yếu ở khu vực sát biển. Xã đang cho thống kê thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ cho người nuôi tôm, đồng thời động viên người dân sớm khắc phục hậu quả để tiếp tục sản xuất.
tp-2-5359.jpg
Báo cáo của Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho thấy, bão số 10 kèm mưa lớn đã khiến 245 ha tôm của người dân bị thiệt hại. Hiện người nuôi đang nỗ lực khắc phục hậu quả nhưng phải mất thời gian dài vì hạ tầng bị hư hỏng nặng nề.
Thu Hiền
#bão #nuôi tôm #Nghệ An #thiệt hại #thủy sản #An Châu

Xem thêm

Cùng chuyên mục