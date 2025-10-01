Lão nông trắng tay khi đàn vịt hàng vạn con bị lũ nhấn chìm

TPO - Trận lũ lịch sử cuối tháng 9 đã khiến gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1971, ở Thanh Hóa) rơi vào cảnh trắng tay khi hơn 13.000 con vịt bị chết, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Clip: Cận cảnh trang trại nuôi hàng vạn con vịt bị lũ nhấn chìm.

Sáng 1/10, khi dòng lũ đục ngầu đang dần rút, ông Kiều cùng các con và một số người dân thôn Phú Nhi (xã Vạn Lộc) lại ngâm mình trong làn nước lạnh, lội vào khu trang trại rộng 3.000 m² để vớt từng xác vịt ra bờ đê tiêu hủy, tránh ô nhiễm môi trường.

Trận lũ dữ dội đã khiến trang trại nuôi hơn 20.000 con vịt của ông bên nhánh sông Mã gần như bị “xóa sổ”.

Ông Kiều chua xót khi đàn vịt hàng vạn con bị chết trong lũ.



“Chưa bao giờ tôi thấy nước lên nhanh như thế. Nhìn đàn vịt chăm bẵm bấy lâu chết dần trong chuồng mà bất lực. Bao nhiêu vốn liếng vay mượn nay coi như mất trắng,” ông Kiều nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía chuồng trại mênh mông nước.

Ông kể, khi nghe tin bão kèm mưa lớn, ông đã gọi các con về cùng chằng chống nhà cửa, chuồng trại và thuê người gia cố bờ đê sau vườn. Nhưng khoảng 10 giờ ngày 30/9, sau một đêm mưa dài, nước sông bất ngờ dâng cao, tràn qua bờ, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ trang trại. Gia đình ông và bà con chỉ kịp cứu khoảng 7.000 con, số còn lại chết ngạt trong dòng nước dữ.

Đàn vịt chết đã bốc mùi đang được gia đình ông Kiều thu dọn. Số vịt còn sót được đưa lên bờ đê.



Đến nay, nước vẫn còn ngập hơn một mét. Xác vịt chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc, khiến ai đi ngang cũng xót xa. Theo tính toán, đàn vịt đã nuôi hơn một tháng cùng lượng thức ăn, máy móc và thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng, tổng thiệt hại của gia đình ông lên tới gần 2 tỷ đồng. Nỗi lo lớn nhất của lão nông giờ đây không chỉ là mất kế sinh nhai, mà còn là khoản nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng treo lơ lửng trên vai.

“Nuôi vịt hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi lâm vào cảnh nợ nần. 20 năm mới có trận lũ lớn như thế này, ai ngờ nó lại rơi đúng lúc mình đầu tư nhiều nhất,” ông Kiều nói.

Trang trại vịt của gia đình ông Kiều nằm cạnh bờ sông bị nhấn chìm trong lũ.

Không chỉ gia đình ông Kiều, nhiều hộ nông dân chăn nuôi và trồng trọt ven sông Mã cũng chịu chung cảnh ngộ. Lúa, ngô, gia cầm bị nước cuốn trôi, hàng trăm hộ rơi vào cảnh trắng tay. Lãnh đạo UBND xã Vạn Lộc cho biết, địa phương đang thống kê mức thiệt hại của người dân địa phương do mưa lũ gây ra để có phương án hỗ trợ khẩn cấp.

Giữa bãi nước mênh mông, ông Kiều vẫn vớt từng con vịt bị chết, dọn dẹp lại chuồng trại với chút hy vọng dựng lại cơ nghiệp. Thế nhưng để vực dậy sau cú sốc gần 2 tỷ đồng, đó sẽ là hành trình đầy gian nan.