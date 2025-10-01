Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lão nông trắng tay khi đàn vịt hàng vạn con bị lũ nhấn chìm

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trận lũ lịch sử cuối tháng 9 đã khiến gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1971, ở Thanh Hóa) rơi vào cảnh trắng tay khi hơn 13.000 con vịt bị chết, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Clip: Cận cảnh trang trại nuôi hàng vạn con vịt bị lũ nhấn chìm.

Sáng 1/10, khi dòng lũ đục ngầu đang dần rút, ông Kiều cùng các con và một số người dân thôn Phú Nhi (xã Vạn Lộc) lại ngâm mình trong làn nước lạnh, lội vào khu trang trại rộng 3.000 m² để vớt từng xác vịt ra bờ đê tiêu hủy, tránh ô nhiễm môi trường.

Trận lũ dữ dội đã khiến trang trại nuôi hơn 20.000 con vịt của ông bên nhánh sông Mã gần như bị “xóa sổ”.

tp-2.jpg
Ông Kiều chua xót khi đàn vịt hàng vạn con bị chết trong lũ.

“Chưa bao giờ tôi thấy nước lên nhanh như thế. Nhìn đàn vịt chăm bẵm bấy lâu chết dần trong chuồng mà bất lực. Bao nhiêu vốn liếng vay mượn nay coi như mất trắng,” ông Kiều nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía chuồng trại mênh mông nước.

Ông kể, khi nghe tin bão kèm mưa lớn, ông đã gọi các con về cùng chằng chống nhà cửa, chuồng trại và thuê người gia cố bờ đê sau vườn. Nhưng khoảng 10 giờ ngày 30/9, sau một đêm mưa dài, nước sông bất ngờ dâng cao, tràn qua bờ, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ trang trại. Gia đình ông và bà con chỉ kịp cứu khoảng 7.000 con, số còn lại chết ngạt trong dòng nước dữ.

tp-8.jpg
tp-4.jpg
tp-3.jpg
tp-5.jpg
Đàn vịt chết đã bốc mùi đang được gia đình ông Kiều thu dọn. Số vịt còn sót được đưa lên bờ đê.

Đến nay, nước vẫn còn ngập hơn một mét. Xác vịt chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc, khiến ai đi ngang cũng xót xa. Theo tính toán, đàn vịt đã nuôi hơn một tháng cùng lượng thức ăn, máy móc và thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng, tổng thiệt hại của gia đình ông lên tới gần 2 tỷ đồng. Nỗi lo lớn nhất của lão nông giờ đây không chỉ là mất kế sinh nhai, mà còn là khoản nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng treo lơ lửng trên vai.

“Nuôi vịt hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi lâm vào cảnh nợ nần. 20 năm mới có trận lũ lớn như thế này, ai ngờ nó lại rơi đúng lúc mình đầu tư nhiều nhất,” ông Kiều nói.

tp-1.jpg
Trang trại vịt của gia đình ông Kiều nằm cạnh bờ sông bị nhấn chìm trong lũ.

Không chỉ gia đình ông Kiều, nhiều hộ nông dân chăn nuôi và trồng trọt ven sông Mã cũng chịu chung cảnh ngộ. Lúa, ngô, gia cầm bị nước cuốn trôi, hàng trăm hộ rơi vào cảnh trắng tay. Lãnh đạo UBND xã Vạn Lộc cho biết, địa phương đang thống kê mức thiệt hại của người dân địa phương do mưa lũ gây ra để có phương án hỗ trợ khẩn cấp.

Giữa bãi nước mênh mông, ông Kiều vẫn vớt từng con vịt bị chết, dọn dẹp lại chuồng trại với chút hy vọng dựng lại cơ nghiệp. Thế nhưng để vực dậy sau cú sốc gần 2 tỷ đồng, đó sẽ là hành trình đầy gian nan.

Phạm Trường
#lũ quét #trang trại vịt #Thanh Hóa #thiệt hại nặng #bão lũ #nông nghiệp #thiệt hại kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục