Bằng chứng được cho là Jimin (BTS) và Song Da Eun vẫn tiếp tục 'hẹn hò' lan truyền chóng mặt

SVO - Một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc khi họ khẳng định đây là bức ảnh chụp gần đây của Jimin và Da Eun, ám chỉ rằng họ vẫn còn bên nhau.

Trước đó vào tháng Tám, Song Da Eun đã gây ra tranh cãi sau khi một bức ảnh được cho là của Jimin (BTS) trong căn hộ của cô xuất hiện, dẫn đến những suy đoán về mối quan hệ tình cảm giữa cả hai.

Bức ảnh mới này cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế trên mạng xã hội, nhưng nhiều người đã nhanh chóng phản bác lại những lời cáo buộc sau khi tìm thấy OP trực tuyến và một bài đăng dường như bác bỏ các cáo buộc.

Bài đăng đến từ một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ bức ảnh, và trong một bài đăng khác, họ giải thích rằng có vẻ như đó là một thần tượng "nugu" (dùng trong cộng đồng K-pop để chỉ những nghệ sĩ, nhóm nhạc ít nổi tiếng, chưa được công chúng biết đến nhiều hoặc đến từ các công ty nhỏ) chứ không phải Jimin: "Tôi thấy người trong link này trông giống một thần tượng. Không phải là influencer như đã đề cập trong phần bình luận, mà là một thần tượng nugu. Tôi gửi ảnh rõ nét của người này để xem ai đó có thể xác nhận đó là anh ta không. Anh ta thường mặc áo phông đen cơ bản, với làn da bình thường. Anh ta đã nhuộm tóc vàng khoảng 2 tuần trước. Vài ngày trước, anh ta đăng ảnh ngắm cảnh đêm từ trên cao, nhưng tôi không chắc đó có phải là cùng một địa điểm không, nên tôi cũng không chắc đó có phải là anh ta. Nhưng trông giống anh ta thật. Cơ bắp tay của anh ta trông giống vậy".