Bằng chứng được cho là Jimin (BTS) và Song Da Eun vẫn tiếp tục 'hẹn hò' lan truyền chóng mặt

Tuệ Nghi
SVO - Một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc khi họ khẳng định đây là bức ảnh chụp gần đây của Jimin và Da Eun, ám chỉ rằng họ vẫn còn bên nhau.

Trước đó vào tháng Tám, Song Da Eun đã gây ra tranh cãi sau khi một bức ảnh được cho là của Jimin (BTS) trong căn hộ của cô xuất hiện, dẫn đến những suy đoán về mối quan hệ tình cảm giữa cả hai.

Bức ảnh mới này cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế trên mạng xã hội, nhưng nhiều người đã nhanh chóng phản bác lại những lời cáo buộc sau khi tìm thấy OP trực tuyến và một bài đăng dường như bác bỏ các cáo buộc.

g2kfe8oxkaaehpw-640x1042.jpg
jimin.jpg

Bài đăng đến từ một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ bức ảnh, và trong một bài đăng khác, họ giải thích rằng có vẻ như đó là một thần tượng "nugu" (dùng trong cộng đồng K-pop để chỉ những nghệ sĩ, nhóm nhạc ít nổi tiếng, chưa được công chúng biết đến nhiều hoặc đến từ các công ty nhỏ) chứ không phải Jimin: "Tôi thấy người trong link này trông giống một thần tượng. Không phải là influencer như đã đề cập trong phần bình luận, mà là một thần tượng nugu. Tôi gửi ảnh rõ nét của người này để xem ai đó có thể xác nhận đó là anh ta không. Anh ta thường mặc áo phông đen cơ bản, với làn da bình thường. Anh ta đã nhuộm tóc vàng khoảng 2 tuần trước. Vài ngày trước, anh ta đăng ảnh ngắm cảnh đêm từ trên cao, nhưng tôi không chắc đó có phải là cùng một địa điểm không, nên tôi cũng không chắc đó có phải là anh ta. Nhưng trông giống anh ta thật. Cơ bắp tay của anh ta trông giống vậy".

1760001804-2025100907273782135-2.jpg
1760001834-2025100907273782135-3.jpg
Trong khi đó, khi sinh nhật của Jimin (BTS) sắp đến, người hâm mộ đang chuẩn bị những lễ kỷ niệm đặc biệt không chỉ ở Seoul mà còn ở quê nhà Busan của anh. Busan biến thành 'Vùng đất Jimin' với chuyến du thuyền đặc biệt mừng sinh nhật Jimin (BTS). Vào ngày 13/10, bãi biển Haeundae ở Busan sẽ tổ chức một chuyến tham quan du thuyền đặc biệt để chúc mừng sinh nhật Jimin. Được tổ chức bởi cộng đồng người hâm mộ trung thành của anh, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13/10, cho phép người hâm mộ đã đăng ký trước tham gia tiệc sinh nhật trên du thuyền. Khách tham dự sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa ngoạn mục dưới cầu Gwangandaegyo cùng với khung cảnh thành phố về đêm ngoạn mục. Góp phần làm không khí lễ hội thêm phần sôi động, một chiếc xe buýt được bọc đặc biệt lấy cảm hứng từ mini-album thứ hai của Jimin, "Muse", sẽ di chuyển trên đường phố Busan từ ngày 10 đến 14/10. Trong hai ngày diễn ra tour du thuyền, 12 và 13/10, xe buýt sẽ đóng vai trò là xe đưa đón người hâm mộ đến địa điểm tổ chức du thuyền, thu hút đông đảo người hâm mộ háo hức tham gia lễ kỷ niệm. Bản thân Busan sẽ được biến thành "Vùng đất Jimin" với những tấm banner chúc mừng sinh nhật trải dài trên các con phố và poster quảng cáo kỹ thuật số được trưng bày tại ga tàu điện ngầm Seomyeon. Trong khi đó, tại Yeoncheon, nơi Jimin hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người hâm mộ sẽ trao tặng 300 phần hamburger cho các chiến sĩ đang làm việc trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 11 đến 13/10. Sáng kiến ​​này tiếp nối truyền thống hiến máu thường niên của Jimin. Trên khắp đất nước, tại các thành phố như Seoul và Incheon, các quán cà phê cũng đang tổ chức triển lãm mừng sinh nhật nam ca sĩ, mang đến cho người hâm mộ nhiều sự kiện đa dạng để kỷ niệm ngày này.
Tuệ Nghi
#Tin đồn hẹn hò giữa Jimin và Song Da Eun #Ảnh gây tranh cãi về mối quan hệ tình cảm #Phản ứng của cộng đồng mạng Hàn Quốc và quốc tế #Bác bỏ cáo buộc qua các bài đăng trực tuyến #Xác định danh tính thần tượng trong ảnh

