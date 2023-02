Bản tin Hình sự: Sốc với lời khai của kẻ sát hại bác ruột

TPO - TIN NÓNG ngày 12/2: Sốc với lời khai của kẻ sát hại bác ruột; ‘Vẽ’ thủ tục rườm rà để vòi tiền của dân, nữ cán bộ địa chính bị bắt; Viết bài về nạn cho vay nặng lãi, một nhà báo bị dọa giết; Cảnh sát hình sự bắt gọn băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản của tài xe ôm;...

Trần Văn Cao (SN 1999) liên hoan với một số anh em họ tại nhà anh Trần Văn T. (SN 1994), trú tại khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khi đó, ông Trần Văn Đức (SN 1968, là bác ruột của Cao) đi qua. Có con trai cũng ngồi nhậu, người đàn ông này nhìn vào nhà nhưng không nói gì. Do mâu thuẫn từ trước, Cao nghĩ rằng bị bác nhìn đểu. Sau khi uống rượu xong, thanh niên này mang 2 con dao đến nhà bác ruột đâm nhiều nhát khiến ông Đức tử vong. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ đối tượng.

Sau hơn 3 ngày đêm lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân (SN 1978, trú ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) - hung thủ đâm, chém con nợ tử vong trước đó đã ra đầu thú. Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Thân lẩn trốn trong một căn nhà hoang ở địa phương, chờ đến đêm tối mới lần mò vào một ngôi miếu ở gần đó lấy trái cây, bánh ngọt, nước uống của người dân cúng tế để giải tỏa đói khát. Tuy nhiên, do không chịu nổi muỗi đốt nên đối tượng này nhờ người thân liên lạc với công an để ra đầu thú.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ trên địa bàn huyện Bình Chánh. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “cướp tài sản” gồm: Trần Minh Hậu (19 tuổi), Mai Anh Tiến (22 tuổi,) và L.T.N.H (16 tuổi) cùng ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Theo điều tra, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Hậu phân công H đặt xe ôm công nghệ và hướng dẫn tài xế đến đoạn đường vắng để Tiến và Hậu thực hiện hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn về tiền bạc, nhóm thanh niên khoảng 10 người mang nhiều hung khí như dao, rựa, xiên... đập phá một nhà dân trên địa bàn phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Trước nhóm đối tượng quá hung hãn và manh động, chủ nhà chỉ còn cách lẩn trốn bên trong. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh nhà nạn nhân ghi lại. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Mỗi khi người dân đến làm các thủ tục đất đai, Chu Thị Điệp (SN 1982, cán bộ địa chính xã Diễn Trường, trú xã Diễn Trường, Diễn Châu) thường gây khó dễ, nhũng nhiễu, viện ra nhiều thủ tục rườm rà để nhằm vòi tiền. Qua triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Điệp đã chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng của một người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công an huyện Diễn Châu quyết định khởi tố, bắt tạm giam Điệp về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Sau khi viết bài phản ánh về tình trạng cho vay nặng lãi, nhà báo Hoàng Quân (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) - đang công tác tại Chuyên đề Báo Công an TP HCM bị người lạ gọi điện chửi bới, đe dọa sát hại cả gia đình. Theo nhà báo Hoàng Quân, qua điện thoại, người đàn ông xưng là làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của bà H. là một người liên quan trong bài viết “Vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng”. Hiện tại toàn bộ băng ghi âm, đơn trình báo sự việc đã được gửi đến cơ quan công an và cơ quan công an cũng đã tiếp nhận để xử lý. (Xem chi tiết)

Dù đã bị CSGT tước giấy phép lái xe nhưng Hoàng Ngọc Oanh (SN 1970, trú xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) vẫn cố tình điều khiển xe “Hổ vồ” qua ngã tư giao nhau giữa đường Quốc gia ven biển và đường 72m thuộc Khối 3, phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò và gây tai nạn nghiêm trọng khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Cửa Lò đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Oanh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. (Xem chi tiết)