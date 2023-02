Bản tin Hình sự: Truy tìm người đàn ông đâm chết con nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 10/2: Cơ quan điều tra vào cuộc vụ xe biển đỏ gây tai nạn ở Khánh Hoà; Bắt giam 2 cán bộ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham ô hơn 86 tỷ đồng; Truy tìm người đàn ông đâm chết con nợ...

Công an Phú Yên đang truy tìm Nguyễn Văn Thân (SN 1978, trú khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn và xô xát về chuyện nợ nần với con nợ là Trương Công Thử (36 tuổi), nên Thân lấy dao đâm, chém nhiều nhát vào người Thử khiến nạn nhân tử vong. Thấy vậy, người đi cùng Thử lao vào can ngăn cũng bị Thân chém trúng vào vùng mặt. Sau khi gây án, Thân bỏ trốn.

Liên quan đến việc xe tải quân sự khi đang thực hiện nhiệm vụ chở hàng thì xảy ra va chạm với xe máy của ông Nguyễn Văn L (69 tuổi, Khánh Hoà), làm người này bị đa chấn thương. Theo camera hành trình quay lại, sau khi gây tai nạn chiếc xe tải mang biển đỏ tiếp tục di chuyển, không dừng lại. Khi Cục Điều tra hình sự Quân khu 5 vào cuộc điều tra, tài xế xe tải trình báo rằng, thời điểm gây tai nạn, có thể rơi vào điểm mù xe tải nên lái xe không nắm biết xảy ra vụ việc và không có việc tài xế bỏ mặc nạn nhân. (Xem chi tiết)

TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đàm Quang Hưng (59 tuổi, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) về tội “Nhận hối lộ”. Theo cáo trạng, ông Hưng đã nhận 500 triệu đồng của một số đối tượng để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông N.T (51 tuổi, Quảng Trị) - Phó giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D và ông Ph.Đ.H (60 tuổi, TP Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”. (Xem chi tiết)

TAND Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái Như Thịnh (SN 1996, Bạc Liêu) 16 năm tù về tội cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, Thịnh vờ thuê taxi của anh T. V. H, khi đến đoạn đường vắng, đối tượng lấy cớ xuống xe đi vệ sinh rồi cầm súng uy hiếp anh H để cướp xe. Lập tức, anh H ra hiệu chặn các xe đang lưu thông để kêu cứu thì Thịnh bắn súng chỉ thiên đe dọa, cướp ô tô và một số tài sản trên xe để tẩu thoát. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Quang Huy, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của trường nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường. Tiếp đó, Tâm nhiều lần rút tiền từ tài khoản của trường với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác. (Xem chi tiết)

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt tạm giam 9 đối tượng trong băng cướp gây ra 13 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, 16 vụ tại huyện tại Long Thành, 8 vụ tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và 21 vụ tại TP Thủ Đức (TPHCM). Theo điều tra, các đối tượng đều thường trú tại địa bàn huyện Nhơn Trạch và có tiền án, một số đối tượng nghiện ma túy. Thủ đoạn của băng cướp là dùng xe máy phân khối lớn gắn biển số giả chạy trên các tuyến đường vắng, vào ban đêm rồi dùng súng uy hiếp để cướp tài sản của người đi đường. (Xem chi tiết)