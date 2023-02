Cảnh sát hình sự bắt gọn băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản của tài xe ôm

TPO - Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Hậu phân công H (16 tuổi) đặt xe ôm công nghệ và hướng dẫn tài xế đến đoạn đường vắng để Tiến và Hậu thực hiện hành vi cướp tài sản.

Ngày 12/2, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “cướp tài sản” gồm: Trần Minh Hậu (19 tuổi), Mai Anh Tiến (22 tuổi,) và L.T.N.H (16 tuổi) cùng ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngoài ra, Công an còn bắt giữ Nguyễn Văn Thành và Phan Thanh Thống (cùng 35 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó vào ngày 7/2, PC02 Công an TPHCM tiếp nhận tin báo qua điện thoại của Công ty TNHH Grab với nội dung: Một số tài xế xe ôm công nghệ của hãng này bị dàn cảnh cướp tài sản, địa điểm xảy ra là địa bàn huyện Bình Chánh và vùng giáp ranh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 3 (PC02) đã vào cuộc truy xét.

Qua thông tin từ các nạn nhân, băng nhóm thực hiện các vụ cướp có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng. Trong đó, một đối tượng nữ khoảng 16 tuổi giả làm khách sử dụng ứng dụng đặt xe Grab rồi hướng dẫn tài xế đến đoạn đường vắng người qua lại. Lúc này, hai nam thanh niên là đồng bọn sẽ điều khiển xe máy áp sát và chặn đầu xe của nạn nhân. Tên ngồi sau xuống xe cầm dao đe dọa, khống chế nạn để cướp tài sản (điện thoại di động và tiền).

Sau khi cướp xong, hai đối tượng nam tẩu thoát còn đối tượng nữ không trả tiền cho tài xế Grab và bỏ đi.

Với tình hình trên, PC02 Công an TPHCM cùng Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Đặc nhiệm và Đội CSHS - Công an huyện Bình Chánh tiến hành xác minh, truy bắt nhóm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt giữ Hậu, Tiến và H.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, các đối tượng thường thuê nhà nghỉ tại huyện Bình Chánh để ở và sử dụng ma túy.

Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Hậu phân công H đặt xe Grab và hướng dẫn tài xế đến đoạn đường vắng để Tiến và Hậu thực hiện hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp tài sản tại huyện Bình Chánh, (TPHCM) và 1 vụ trên địa bàn huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).

Sau khi gây án, các đối tượng đem bán các điện thoại cướp được cho hai cửa hàng điện thoại ở huyện Bình Chánh (TPHCM).

Từ lời khai trên, Công an đã bắt giữ chủ hai cửa hàng điện thoại này là Nguyễn Văn Thành và Phan Thanh Thống để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.