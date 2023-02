Bản tin Hình sự: Gọi bạn mang súng đến công ty bắn đồng nghiệp

TPO - TIN NÓNG ngày 9/2: Công nhân gọi bạn mang súng đến công ty bắn đồng nghiệp; Mẹ chồng và con dâu tẩm xăng đốt người khi đánh ghen bị khởi tố tội giết người; Công an khám xét trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu; Nam thanh niên bị tạm giam vì dẫn bạn gái 14 tuổi vào nhà nghỉ;...

Mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với đồng nghiệp lúc làm việc trong công ty ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát (Bình Dương), Phạm Văn Luân (34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) gọi hai người bạn là Nguyễn Hoàng Thiên Lộc (25 tuổi, ngụ TPHCM) và Nguyễn Đình Minh (34 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) mang theo súng đến trước cổng công ty chờ sẵn. Khi phát hiện đồng nghiệp vừa dắt xe máy khỏi cổng công ty thì Minh lái ô tô áp sát, Lộc lấy súng bắn 5 phát về hướng đối thủ nhưng không trúng rồi lái xe tẩu thoát. Hiện Công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo thông tin công bố Chi cục Đăng kiểm số 9 do ông Hoàng Văn Duy làm Giám đốc. Cùng ngày, tại Chi cục Đăng kiểm số 6 (đăng kiểm các phương tiện đường thuỷ) nằm trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 (TPHCM) cũng có rất đông lực lượng Công an TPHCM đang làm việc. Việc khám xét trụ sở 2 Chi cục đăng kiểm trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ tiêu cực trong ngành đăng kiểm do Công an TPHCM chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành thực hiện. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ mẹ chồng và con dâu tẩm xăng đốt người vì ghen tuông, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) và mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi, cùng ở xã Điện Phương, TX Điện Bàn) về tội giết người. Theo điều tra, cho rằng chồng mình là anh N.V.H và chị Đ.T.M.D (28 tuổi, TP Đà Nẵng) quan hệ tình cảm nên cả hai đi tìm để đánh ghen. Khi phát hiện anh H cõng chị D trên lưng đi ra từ quán karaoke, Phượng dùng xăng chứa trong chai 1,5 lít tưới vào người chị D. rồi bật lửa đốt. Nạn nhân được xác định bị bỏng 35%, phải thở khí quản. (Xem chi tiết)

Phan Quốc Nhật (25 tuổi, trú huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) quen biết với cháu X. (14 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) qua mạng xã hội Facebook. Qua một thời gian tâm sự, cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau, sau đó Nhật hẹn X. đến một nhà nghỉ trên địa bàn huyện để tâm sự và quan hệ tình dục. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nhật về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết)

Nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ tăng tương tác sẽ được hưởng tiền hoa hồng cho sàn thương mại điện tử Tiki, chị T (SN 1983, trú tại Hà Nội) đã chuyển khoảng 2,5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng. Biết mình bị lừa, chi T đến Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Sở Y tế Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) bị cáo buộc đã móc ngoặc với nhóm cựu lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ để 'thâu tóm' các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, gây thiệt hại 33 tỷ đồng. Bà Nga từng là Phó tổng giám đốc Công ty AIC - công ty do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch và giúp sức tích cực cho bà Nhàn trong vụ 'dàn trận quân xanh' để trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. (Xem chi tiết)

Nam thanh niên đang chơi bóng tại sân bóng đá nhân tạo (thuộc phường Vĩ Dạ, TP Huế) thì bị khung sắt cầu môn đổ xuống đè lên ngực dẫn đến ngừng tim và được đưa đến Trạm Y tế phường để cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong. Tiếp nhận thông tin, Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)