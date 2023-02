Tạm giữ hình sự 10 lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Đăng kiểm Nghệ An

TPO - Vào cuộc điều tra về hành vi nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, công an tỉnh này đã tạm giữ 10 cán bộ và 3 người liên quan.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 13 người liên quan đến hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3701S Nghệ An (trụ sở tại 72 Phan Bội Châu, TP. Vinh, Nghệ An) và Trung tâm 3702S có trụ sở tại TX. Thái Hoà (Nghệ An).

Trước đó, sau một thời gian xác lập chuyên án, ngày 4-5/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét 2 trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An tại TP. Vinh và TX. Thái Hòa. Quá trình khám xét, công an đã niêm phong nhiều phòng chứa hồ sơ, thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn của trung tâm để phục vụ điều tra.

Cùng với việc khám xét, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong đó có ông Nguyễn Quý Khánh (SN 1967, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh) - Giám đốc trung tâm; ông Nguyễn Trinh Tài (SN 1969, trú tại xã Nghi Ân, TP. Vinh) - Phó Giám đốc; ông Nguyễn Viết Đức (SN 1968, trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh) - Phó Giám đốc.

Ngoài ra, công an còn bắt tạm giữ 4 trưởng các phòng, 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An và 3 đối tượng môi giới để điều tra làm rõ hành vi “Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, những người này đã móc nối với nhau để bỏ qua một số lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới tại trung tâm này. Tùy vào lỗi nhỏ hay lớn để xác định số tiền mà các chủ phương tiện phải đưa để bỏ qua.

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An xác nhận về việc công an tiến hành tạm giữ 10 lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An (trực thuộc Sở GTVT Nghệ An).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.