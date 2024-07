18.000 thí sinh thi vào Bộ Công an: Kỳ tuyển sinh riêng cuối cùng của năm 2024

TP - Hơn 18.000 thí sinh vừa trải qua kì thi đánh giá của Bộ Công an để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công an nhân dân. Đây là kì thi tuyển sinh riêng cuối cùng được tổ chức trong năm 2024.

Sáng 7/7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân (CAND), kiểm tra công tác tổ chức kì thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 tại Học viện An ninh nhân dân và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Ông yêu cầu Cục Đào tạo có báo cáo nhanh về kết quả tổ chức kì thi nhằm tổng kết những công việc đã làm được, đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có) để tiếp tục hoàn thiện, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức kì thi năm sau, chú trọng công tác truyền thông về kì thi.

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao

So với các kì thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, kì thi đánh giá của Bộ Công an có quy mô nhỏ hơn và chỉ dành để tuyển sinh vào các trường trực thuộc Bộ. Nhưng so với năm trước, số lượng thí sinh dự thi kì thi đánh giá của Bộ Công an năm nay tăng 20%. Thí sinh từ các địa phương di chuyển về TPHCM hoặc Hà Nội để dự thi. 2024 là năm thứ 3 kì thi này được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường CAND. Công tác tuyển sinh của Bộ Công an năm 2024 cơ bản được giữ ổn định như năm 2023, trên một số điểm như: giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển đối với tuyển sinh ĐH chính quy tuyển mới, gồm: phương thức 1, tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; phương thức 2, tuyển sinh thí sinh có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS từ 7.5 trở lên và phương thức 3, tuyển sinh thông qua kì thi đánh giá của Bộ Công an và kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Công thức tính điểm xét tuyển của phương thức 3 vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển chiếm tỉ lệ 40% và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60%.

Năm 2024 cũng có một số điều chỉnh đáng chú ý như mở rộng nguồn tuyển phương thức 1 đối với thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế hoặc thí sinh được chọn tham dự kì thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự kì thi Olympic quốc tế và khu vực (châu Á, châu Á - Thái Bình Dương) theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an trong thời gian 180 phút. Cấu trúc bài thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT hiện hành gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ; phần tự luận thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: Ngữ văn hoặc Toán học.

Theo thông báo của Bộ Công an, có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1; 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2. Do đó, phần lớn chỉ tiêu chưa tuyển được của phương thức 1 và phương thức 2 được chuyển sang phương thức 3.

Trong 15 ngày, các học viện, trường CAND sẽ hoàn thành chấm thi. Trong 7 ngày từ ngày công bố kết quả điểm thi, các học viện, trường CAND sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh.