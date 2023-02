Công an khám xét trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

TPO - Ngày 9/2, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện khám xét Chi cục đăng kiểm số 9, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhiều công an cùng xe chuyên dụng có mặt tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 9 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực thi nhiệm vụ. Phía bên ngoài, công an phong tỏa, hạn chế người ra vào tòa nhà.

Việc khám xét trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 9 nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ tiêu cực trong ngành đăng kiểm do Công an TPHCM chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành thực hiện.

Theo thông tin công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Chi cục Đăng kiểm số 9 do ông Hoàng Văn Duy làm Giám đốc.

Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TPHCM phát hiện từ tháng 10/2022. Đến nay, Công an TPHCM và các tỉnh, thành khác đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 200 người liên quan đến sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước.

Cũng trong ngày 9/2, tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 6, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam có rất đông lực lượng Công an TPHCM đang làm việc.

Chi cục Đăng kiểm số 6 (đăng kiểm các phương tiện đường thuỷ) nằm trên đường Lý Tự Trọng, quận 1, TPHCM. Theo quan sát của phóng viên, trên đường Lý Tự Trọng, đoạn gần Chi cục Đăng kiểm số 6 có nhiều xe công vụ của Công an TPHCM đậu đỗ.

