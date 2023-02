Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ án các trung tâm đăng kiểm là 'tham nhũng có tổ chức'

TPO - Theo nhận định của Bộ Công an, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một vài lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo phòng đăng kiểm xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Chiều 2/2, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi liên quan đến kết quả điều tra sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, cơ quan công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, qua điều tra cho thấy, một vài lãnh đạo kiểm định, đăng kiểm nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua lỗi trong hồ sơ cấp phép hoạt động; vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định khí thải, đèn...

Ông Tô Ân Xô cũng cho biết, từ khi cơ quan công an khám xét các trung tâm đăng kiểm, cũng có dư luận về việc ảnh hưởng đến người dân. Tuy nhiên, ông Xô khẳng định, từ khi điều tra đến nay, cơ quan công an không ra bất cứ quyết định, văn bản tố tụng nào về việc dừng, tạm dừng, đình chỉ hoạt động của các trung tâm đăng kiểm. Quá trình tố tụng thực hiện đúng luật, chỉ thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp hành vi phạm tội.

Cũng theo tướng Tô Ân Xô, khi cơ quan công an tiến hành khám xét, có những đối tượng tung tin dừng đăng kiểm trên toàn quốc để tạo dư luận xã hội, gây áp lực cho việc điều tra. “Cơ quan công an đã tiến hành cảnh báo, ngăn ngừa những hành vi này”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Qua vụ việc trên, Bộ Công an đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

“Bộ Giao thông vận tải hiện cũng đang 'dùng kháng sinh liều cao' để trị căn bệnh này”, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Trả lời câu hỏi về tiến độ điều tra xử lý các vụ Việt Á, Cục Lãnh sự, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ Cục Lãnh sự đã khởi tố 41 bị can, tăng 2 bị can so với tháng trước, phong tỏa, kê biên thêm 80 tỷ đồng. Đối với vụ Việt Á, khởi tố 104 bị can, cũng tăng 2 bị can; số tiền phong tỏa, kê biên khoảng 1.700 tỷ đồng (tăng 30 tỷ đồng). "Mục tiêu là cố gắng phấn đấu kết thúc điều tra trong quý I/2023. Tuy nhiên án tại hồ sơ nên cũng không loại trừ khả năng có những tình tiết mới", ông Tô Ân Xô cho hay.