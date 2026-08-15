Bạch Vân: Gia sản an cư trọn vẹn cho gia đình đa thế hệ tại Vinhomes Hải Vân Bay

Với mức giá khởi điểm vừa tầm, pháp lý sở hữu lâu dài cùng hệ tiện ích đa tầng chuẩn quốc tế cho mọi độ tuổi, khu Bạch Vân thuộc đại đô thị Vinhomes Hải Vân Bay đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình tìm kiếm chốn an cư truyền đời tại Tây Bắc Đà Nẵng.

Không gian sống trọn vẹn cho gia đình đa thế hệ giữa tâm điểm kết nối

Với một gia đình ba thế hệ, chọn nhà là bài toán nhiều “tham số” cùng lúc: trường học cho con, dịch vụ y tế cho ông bà, khoảng riêng cho từng thành viên, và một mức tài chính không kéo cả gia đình vào áp lực. Tại thành phố quy mô hơn 3 triệu dân Đà Nẵng, dường như chỉ có khu Bạch Vân tại Vinhomes Hải Vân Bay mới mang đến đáp án hoàn hảo cho bài toán trên.

Nằm trên dải đất “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, ôm trọn hơn 9km đường bờ biển và sở hữu 290ha cảnh quan sinh thái, Vinhomes Hải Vân Bay mở ra bức tranh sống động với bốn phân khu biểu tượng. Trong đó, lấy cảm hứng từ vịnh Victoria phồn hoa của Hong Kong, Bạch Vân (112ha) định hình nhịp sống sôi động và hình thành cộng đồng cư dân gắn kết đầu tiên của toàn đại đô thị nhờ sự hiện diện của 6 tòa căn hộ Ruby với 2.418 căn hộ hiện đại.

Bốn khu - Bốn biểu tượng sống của đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay (Nguồn: Vinhomes)

Điểm đắt giá trong quy hoạch Bạch Vân là hệ tiện ích phân bổ tinh tế theo bán kính tiếp cận ngắn, giúp mọi thành viên đều dễ dàng chạm tới không gian yêu thích ngay trước thềm nhà.

Trẻ nhỏ thỏa sức vận động tại Công viên liên hoàn Activia Park 1,2ha; ông bà an nhiên dạo bộ dọc Suối Ngọc Thạch dài 1,5km, ngắm cảnh Hồ Ngọc Trai, Hồ Ánh Sao; trong khi cả gia đình cùng sum vầy tại Peninsula Park 7.600m², trải nghiệm bể bơi phong cách nhiệt đới Peninsula Beach Pool và Vườn nướng Mỹ Vị 5.600m².

Mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày được đáp ứng tại chỗ qua Chợ Hải Vân Market, Làng Ẩm thực ven suối, Tổ hợp Thể thao Lifestyle Hub, sân tập Golf và Vườn Bia sinh thái. Đồng thời, cư dân thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái giáo dục chuẩn mực với 11 trường học, bao gồm Vinschool và các trường công, tư, dịch vụ y tế 5 sao cùng hệ thống Smart City giám sát an ninh đa lớp 24/7.

Bên cạnh tiện ích nội khu, Bạch Vân sở hữu liên kết vùng chiến lược: chỉ 10-15 phút tới trung tâm Đà Nẵng, 20 phút tới sân bay quốc tế và 45-50 phút tới hai di sản thế giới Huế, Hội An. Đồng thời, đây cũng là tọa độ vàng đón đầu quy hoạch 16 trục đường sắt đô thị (MRT/LRT) cùng ga đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam 350km/h, dự kiến khởi công ngay tại phường Hải Vân vào cuối năm 2026.

Bạch Vân là trung tâm sinh hoạt thường nhật sôi động mang cảm hứng vịnh Victoria, Hong Kong

Nền tảng pháp lý lâu dài và suất đầu tư vừa tầm cho một gia sản truyền đời

Bên cạnh giá trị an cư, Bạch Vân thuyết phục người mua ở thực lẫn giới đầu tư nhờ nền tảng pháp lý vững chắc. Toàn bộ quỹ thấp tầng tại đây đều là tài sản sở hữu lâu dài trên quỹ đất ven biển quy mô lớn hiếm hoi của Đà Nẵng. Khác biệt hoàn toàn với các bất động sản ven biển thương mại giới hạn thời hạn sử dụng 50 năm, pháp lý sở hữu lâu dài là bảo chứng an toàn để tài sản được tích lũy giá trị và chuyển giao qua nhiều đời.

Đặc biệt, rào cản dòng tiền được gỡ bỏ nhờ diện tích khởi điểm linh hoạt từ 63m², biến Bạch Vân thành đáp án lý tưởng nhất cho mong muốn sở hữu bất động sản thấp tầng tại Vinhomes Hải Vân Bay. Thiết kế 4 tầng tối ưu công năng cho phép một tài sản dung hòa đa mục đích: vừa để an cư, nghỉ dưỡng, vừa có thể linh hoạt khai thác kinh doanh thương mại hay cho thuê sinh lời.

Hội tụ đủ bốn yếu tố, gồm tiện ích đủ đầy, môi trường sinh thái trong lành, suất đầu tư hợp lý và pháp lý truyền đời, Bạch Vân chính là điểm tựa an cư và tích sản vững bền cho các gia đình đa thế hệ tại tâm điểm phát triển mới phía Tây Bắc Đà Nẵng.