Anh Trai Say Hi tập 5: Karik "cấm chat" Mason Nguyễn, Thái Ngân gửi gắm tình cảm

HHTO - Anh Trai "Say Hi" 2025 vừa "nhá hàng" tập 5, với những màn "đấu khẩu" không ai nhường ai của dàn nghệ sĩ nam trước khi các đội bước vào lượt thi đấu thứ hai trong khuôn khổ Live stage 2.

Sau vòng đấu đầu tiên của Live stage 2 Anh Trai "Say Hi", hai đội đang tạm dẫn đầu là team Anh trai Negav và team Anh trai B Ray. Trước khi bước vào lượt thứ hai, các đội lần lượt chia sẻ cảm nhận với nhiều "mảng miếng" hài hước.

Anh trai Karik nhận xét đội B Ray đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của Anh Trai "Say Hi", nhưng cũng cho rằng màu sắc ấy đã quá quen thuộc và mong chờ điều gì đó mới mẻ hơn. Anh "gáy to" rằng nốt cao của B Ray chỉ ở tầm trung, "nốt cao nhất của chương trình vẫn còn nằm ở cuối" - nằm ở tiết mục của đội mình.

Cuộc "khẩu chiến" sôi nổi hơn khi Anh trai RIO team B Ray khẳng định nhóm mình mới là "chủ nhân của 'hai nốt' cao nhất" tại Live stage 2, còn Karik đáp lại bên anh có tận ba người. Trong khi đó, Anh trai Phúc Du "nhảy số" khiến Trấn Thành cảm thán: "Ở đây có sức trẻ, nên gọi là cân game. Làm sao cản được bước tiến, với từng nốt mà anh Ngân lên".

Ở phía đối diện, Anh trai Mason Nguyễn thuộc đội của đội trưởng buitruonglinh dí dỏm chia sẻ rằng nghe đội bạn "gáy" nhiều quá nên hơi stress: "Em thấy là 4 high note mà tóc hơi bị ướt, chắc là high note lên hơi bị oét". Đội trưởng buitruonglinh tiết lộ nhóm có lối đi riêng, để rapper Mason là người lên hát nốt cao. Lập tức, đội trưởng Karik "cấm chat" học trò Mason Nguyễn: "Còn đây là thầy của rapper lên high note".

Không khí tiếp tục được khuấy động khi Anh trai Ryn Lee thuộc đội Negav tuyên bố sẽ "nhảy bung nóc", còn Anh trai GILL nói rằng đội mình im lặng nãy giờ chỉ để "xem các đội khác diễn tuồng". Phúc Du tiết lộ nhóm quyết định dốc hơi sức vì team nhỏ thi lượt 1 đã có được "1 chân" - 50% để đem cả đội vào vòng an toàn, nên muốn dồn hết sức để đạt được thứ hạng cao nhất. Anh trai Karik tự tin đội mình sẽ "bẻ gãy" chân đó.

Teaser tập 5 cũng mang đến không gian trên sân khấu với sự xuất hiện của đội nhỏ thứ hai thuộc đội B Ray, gồm đội trưởng RIO, Phúc Du, Thái Ngân và Jey B. Các Anh trai xuất hiện với diện mạo chỉn chu, chọn concept mang sắc thái xưa. Anh trai Thái Ngân có màn chào sân ấn tượng khi giới thiệu: "Đơn giản như outfit hôm nay, tụi em chơi 'tất tay'".

Ca khúc trình diễn ban đầu có tên You Can't Get Him Out, kể về cô gái không thoát khỏi chàng trai. Sau nhiều lần thảo luận, nhóm thống nhất đảo chiều câu chuyện để nói về một chàng trai không thể thoát ra khỏi cô gái, dù biết sai nhưng vẫn chọn ở lại - lấy cảm hứng từ câu chuyện của các Anh trai và hư cấu thêm. Thái Ngân cho rằng, nghệ sĩ đều sống bằng cảm xúc, có yêu, có tổn thương và thay vì bộc lộ qua mạng xã hội, họ chọn gửi gắm nỗi niềm đó vào âm nhạc.