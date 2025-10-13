Anh Trai "Say Hi" Live Stage 2: Đa dạng ý tưởng, "Đa Nghi" đang "ồn" nhất

HHTO - Lên sóng trong thời điểm phải "đụng độ" với nhiều nội dung giải trí khác, Live Stage 2 của Anh Trai "Say Hi" 2025 có phần "giảm nhiệt", song chất lượng concept và âm nhạc vẫn tạo được dấu ấn.

Sau khi công bố đội hình mới tại tập 3 với concept Chuyến Tàu Định Mệnh - Say Hi, tập 4 của Anh Trai "Say Hi" 2025 mở màn vòng thi đấu đầu tiên với bốn nhóm bốn thành viên. Ở lượt thi đầu tiên, khán giả được quyền bình chọn hai trong bốn nhóm, tạo nên áp lực lớn cho các đội.

﻿Trang phục trình diễn của Like A Horse gây tranh cãi vì tổng thể rườm rà, nặng nề, không giúp nghệ sĩ phô diễn được vũ đạo.

Nhóm của Karik gồm Sơn.K, HUSTLANG Robber, Đỗ Nam Sơn và KHOI VU mang đến tiết mục Like A Horse với concept kỵ sĩ bóng đêm. Ca khúc theo dòng Kpop Epic pha Funk, kết hợp Ballet và vũ đạo hiện đại, thể hiện hành trình vượt qua nỗi sợ hãi. Phần trình diễn gây chú ý với sân khấu mô phỏng kỵ sĩ và thiên nga đen, hiệu ứng ánh sáng công phu. Tuy nhiên, Like A Horse là một ca khúc "kén tai" người nghe bởi giai điệu khá "loạn", phần chuyển biến đột ngột từ năng lượng sôi động, mạnh mẽ sang ballad sâu khiến tổng thể bài hát thiếu sự liên kết, "đứt gãy" cảm xúc. Hiện tại, phần trình diễn Like A Horse đang nhận về lượt xem thấp nhất trong cả 4 tiết mục - 78K lượt xem.

Đa Nghi của team Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam và Dillan Hoàng Phan đang dẫn đầu về lượt xem. Trên mạng xã hội, những bài viết, bình luận bàn tán về phần trình diễn này khá dày đặc. Với không gian của một "quán net" đầu thập niên 2000, Đa Nghi mang màu sắc Y2K rõ rệt cùng điểm nhấn là Hip-Hop và R&B. Kết hợp với âm nhạc hoài niệm là ý tưởng dàn dựng sân khấu lấy cảm hứng từ game Audition, kết hợp hoạt họa 3D.

Đặc biệt, đây cũng là tiết mục dùng nhiều trick gây chú ý nhất trong lượt thi đầu tiên của Live Stage 2: Sự xuất hiện của Hot TikToker Quỳnh Bei và Em Xinh Pháo Northside. Tinh thần trẻ trung, dí dỏm và đậm chất gen Z giúp phần trình diễn của Đa Nghi thu về gần 200K lượt xem trên YouTube.

Dẫu Có Đến Đâu là "nốt trầm" duy nhất trong lượt thi đầu của Live Stage 2. Ca khúc Ballad của đội CONGB, Nhâm Phương Nam, Vương Bình và Lohan gợi nhớ nhạc phim Hàn với câu chuyện tình buồn về sự chia ly và thời gian. Concept đồng hồ cát và tạo hình “hoàng tử canh giữ thời gian” mang màu sắc cổ tích. Phần solo violin do buitruonglinh tự chơi cùng hiệu ứng tuyết rơi ở đoạn kết khiến khán giả xúc động. Song, Dẫu Có Đến Đâu sẽ có thể ấn tượng hơn nữa nếu phần vocal được xử lý dày dặn, có tính toán.

B Ray cùng BigDaddy, OgeNus và Jaysonlei khép lại đêm thi với bài hát mang thông điệp tích cực về hành trình vượt qua thất bại - 3 Chìm 7 Nổi. Mở đầu bằng tiếng piano và đoạn Ballad của Jaysonlei, tiết mục nhanh chóng chuyển sang không khí sôi động với phần rap mạnh mẽ. Sân khấu giàn giáo tượng trưng cho hành trình đang xây dựng dang dở, thể hiện tinh thần “vấp ngã để trưởng thành”. Với sự "áp đảo" của 3 Rapper kết hợp cùng 1 tân binh, 3 Chìm 7 Nổi vừa thể hiện rõ tinh thần "máu chiến", quyết liệt, vừa giải được "bài toán" về tính catchy. Hiện tại, 3 Chìm 7 Nổi đang nhận được gần 120K lượt xem.

Hai đội có điểm số cao nhất là B Ray và Negav. Cả bốn tiết mục mang đến sự đa dạng về thể loại và ý tưởng sân khấu, dần phác hoạ “bức tranh âm nhạc” của mùa này: đậm tính thể nghiệm khi các nghệ sĩ mạnh dạn pha trộn nhiều chất liệu, chú trọng yếu tố trình diễn thay vì tập trung đẩy mạnh mảng streaming nhạc số.

Sự phân hoá rõ rệt giữa các màu sắc trình diễn cũng giúp khán giả bắt đầu hình thành những “bảng xếp hạng” riêng: nhóm bứt phá mạnh như Jaysonlei, Hustlang Robber, SƠN.K, hay Cody Nam Võ, Hải Nam; nhóm giữ phong độ ổn định như Ogenus, BUITRUONGLINH, B Ray, Negav, Big Daddy, CONGB; và những gương mặt đang được kỳ vọng nhiều hơn qua từng vòng như Vương Bình, Đỗ Nam Sơn, Hải Nam, KHOI VU, Lohan.