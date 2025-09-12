Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Trai "Say Hi" mùa 2: Robber, Ngô Kiến Huy đổi kiểu tóc khiến fan "khó hiểu"

Lan Anh

HHTO - Loạt hình ảnh hậu trường của Anh Trai "Say Hi" tiếp tục khiến fan “đứng ngồi không yên” khi dàn nghệ sĩ đồng loạt lộ diện với diện mạo mới lạ.

Sau khi Live Stage 1 vừa đóng máy, ê-kíp Anh Trai “Say Hi” đã nhanh chóng bắt tay ghi hình cho Live Stage 2. Không khí trường quay càng thêm “nóng” khi loạt khoảnh khắc do khán giả ghi lại bất ngờ tiết lộ diện mạo mới của dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong đó, Robber - quán quân Rap Việt mùa 4 - gây chú ý mạnh khi xuất hiện cùng mái tóc tẩy. Hình ảnh mới khiến không ít fan “choáng nhẹ” bởi trước đó nam rapper vốn gắn liền với phong cách bụi bặm, gai góc, đậm chất “thuyền trưởng”. Sự thay đổi này nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong khi một số khán giả hào hứng với hình ảnh mới mẻ này thì nhưng không ít rap fan trung thành lại cho rằng Robber đang đánh mất dấu ấn riêng đã làm nên "thương hiệu" của anh.

Robber xuất hiện với tạo hình mới lạ trong Live stage mới. Nguồn: @raptrend.vn
noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-24.png
Thậm chí anh chàng còn được khán giả so sánh với tạo hình của các bộ phim.

Không chỉ Robber, Ngô Kiến Huy cũng lộ diện với mái tóc bạc nổi bật trong bức ảnh chụp cùng ê-kíp. Màu tóc mới khiến nam ca sĩ - MC trông trẻ trung hơn, khác hình ảnh quen thuộc gắn liền với mái tóc đen truyền thống nhiều năm qua. Tuy lạ lẫm, nhưng “chàng Bắp” vẫn nhận được nhiều lời khen vì gương mặt sáng sân khấu, dễ dàng “cân” mọi kiểu tạo hình. Dẫu vậy, nhiều khán giả cho rằng lớp trang điểm lần này khiến Ngô Kiến Huy phần nào đánh mất vẻ tự nhiên thường thấy.

545618177-1257871056383481-4554158441927733922-n.jpg
Cùng là kiểu "tóc tẩy" nhưng Ngô Kiến Huy lại được khen ngợi.

Để chuẩn bị cho Anh Trai “Say Hi”, không ít nghệ sĩ tham gia đã quyết định “lột xác” với ngoại hình. Sự làm mới này mang lại nhiều bất ngờ, giúp các phần trình diễn thêm đa dạng, song cũng khiến một bộ phận khán giả lo ngại, khi dàn Anh trai đồng loạt thay đổi theo trào lưu, dấu ấn cá nhân của họ sẽ dễ bị nhạt nhòa.

Trước Robber và Ngô Kiến Huy, rapper TEZ cũng từng rũ bỏ hình ảnh bụi bặm để "thử nghiệm" kiểu tóc lãng tử, nhưng nhiều fan thẳng thắn thừa nhận vẫn thích chất “ngầu” quen thuộc trước đó hơn.

Fan lo lắng các thần tượng sẽ "mất chất" riêng khi thay đổi ngoại hình theo số đông. Nguồn: @shineur01
Trước Robber, Ngô Kiến Huy, TEZ cũng là một trường hợp nhận nhiều ý kiến trái chiều.
541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Lan Anh
#Anh Trai Say Hi #Anh Trai mùa 2 #Robber #Ngô Kiến Huy #lột xác #TEZ #nghệ sĩ #rapper #Rap Việt

