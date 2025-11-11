Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ám Hà Truyện: Mê lực đưa "Song Tô" Cung Tuấn - Thường Hoa Sâm thành "thuyền" mạnh nhất

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dù nữ thần y Bạch Hạc Hoài là đối tượng chính thức trong tuyến tình cảm của Tô Mộ Vũ, nhưng cặp đôi mạnh nhất của "Ám Hà Truyện" thuộc về "con thuyền ma" Tô Mộ Vũ - Tô Xương Hà. Sửa một chi tiết nhỏ trong kết phim so với bản gốc được khán giả khen hết lời.

"Phản ứng hóa học" của Cung TuấnThường Hoa Sâm bùng nổ từ những tập đầu tiên của Ám Hà Truyện nhờ diễn xuất ăn ý và xây dựng mối quan hệ nhân vật thống nhất, chặt chẽ. Không riêng bản truyền hình, Song Tô là "con thuyền ma" mạnh nhất của cả bản hoạt hình và tiểu thuyết gốc.

to-xuong-ha-to-mo-vu-cung-tuan-thuong-hoa-sam.jpg

Tô Mộ Vũ (Cung Tuấn) và Tô Xương Hà (Thường Hoa Sâm) bị bắt về Ám Hà huấn luyện trở thành sát thủ từ nhỏ, trở thành chí cốt khó tách rời. Nếu Xương Hà tự nguyện hi sinh để Mộ Vũ rời khỏi vực Quỷ Khốc, thì Mộ Vũ nhất quyết cứu bạn, tìm cách phá luật để cả hai được sống. Tô Mộ Vũ tuyên bố không nhận 3 loại nhiệm vụ trái với đạo đức mà không biết rằng chỉ cần trái lệnh là đường chết. Để bảo vệ bạn, Xương Hà chọn gánh hết nhiệm vụ Vũ từ chối.

Khi một người về với Tô gia, một người thành Khôi tách biệt khỏi 3 gia tộc, tưởng như ngược lối đối đầu, nhưng hai người vẫn âm thầm dùng phương thức của mình bảo vệ đối phương. Biết Mộ Vũ muốn rời tổ chức, Tô Xương Hà sắp xếp chu toàn để "cốt" ra đi mà không chịu truy sát, có sẵn nhà lẫn vàng bạc. Nhưng Vũ không muốn Hà một mình liều mạng đối đầu với thế lực ngầm đứng sau tổ chức, anh quyết định ở lại.

to-xuong-ha-to-mo-vu.jpg
screenshot-775.png
screenshot-774.png
Cung Tuấn - Thường Hoa Sâm cũng hợp rơ tại hậu trường. Bộ đôi này không ít lần cầm đầu trêu chọc đồng nghiệp như Bành Tiểu Nhiễm, Chương Thời An...

Không chỉ tình huynh đệ đáng ngưỡng mộ, Song Tô còn khiến khán giả mê mẩn bởi năng lượng trái dấu hút nhau. Người Đưa Tang mưu mô, "nết điên khùng" ẩn sau nét mặt luôn tươi cười đối lập với một Quỷ Cầm Ô ít nói, lầm lì, lương thiện. Điều khiến fan thích thú chính là khả năng khắc chế Xương Hà "mỏ hỗn" của Mộ Vũ. Cảnh chiến đấu cùng nhau của bộ đôi cũng được xếp vào các phân đoạn võ thuật đẹp nhất của Ám Hà Truyện.

Điểm khiến khán giả càng hài lòng với Song Tô do Cung Tuấn - Thường Hoa Sâm thể hiện chính là kết cục được gợi mở theo hướng hạnh phúc. Đoạn kết của tiểu thuyết là câu "vẫn còn 8 năm đến lần tiếp theo thời điểm Tô Mộ Vũ đâm kiếm vào ngực Tô Xương Hà", thì bản phim đã sửa thành "vẫn còn 8 năm đến lần tiếp theo Ám Hà bước chân vào giang hồ". Tô Mộ Vũ - Tô Xương Hà vẫn là huynh đệ, đồng hành cùng nhau đưa Ám Hà đến ánh sáng.

am-ha-truyen-2.jpg

Với câu kết này, khán giả có thể hoàn toàn coi Ám Hà Truyện là phần phim độc lập để tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà không ảnh hưởng nhiều đến liên kết của tác phẩm với 2 bộ phim cùng hệ liệt đã chiếu. Trong trường hợp tò mò, khán giả có thể xem Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong sẽ có một giai đoạn nhỏ của Song Tô ở giai đoạn cùng nhau làm sát thủ, chưa chính thức tái cơ cấu tổ chức.

Giai đoạn trung niên của Song Tô được khắc họa ở Thiếu Niên Ca Hành nhưng fan của Song Tô nên chuẩn bị tinh thần tách biệt nội dung hai phần để bớt đau. Tác giả viết Thiếu Niên Ca Hành trước Ám Hà Truyện, vì thế, tính cách nhân vật ở 2 tác phẩm không đồng nhất. Tô Xương Hà trung niên như một người hoàn toàn khác, đáng ghét hơn nhiều.

cover-2.jpg
Sam
#Ám Hà Truyện #Cung Tuấn #Thường Hoa Sâm #Tô Xương Hà #Tô Mộ Vũ #Song Tô #Ám Hà Truyện cải biên #vũ trụ Thiếu Ca

