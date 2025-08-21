Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

62 golfer tiếp tục chinh phục Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025

Nhóm phóng viên

TPO - Khép lại ngày thi đấu thứ hai, với điểm cắt loại ở mức (+22) đối với nam và (+19) đối với nữ, Ban tổ chức đã chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai ngày thi đấu cuối cùng. Theo các chuyên gia, sân FLC Golf Links Quy Nhơn với địa hình và thiết kế đầy thử thách đã khiến phần lớn golfer khó tạo ra đột phá ở ngày thi đấu thứ hai.

Nguyễn Tuấn Anh là golfer duy nhất điểm âm (-1) ở bảng nam trong ngày thi đấu cắt loại. Thành tích này giúp á quân mùa trước vươn lên vị trí đồng hạng hai ở bảng xếp hạng tổng cùng Trương Chí Quân và Nguyễn Văn Quang với cùng +4. Dẫn đầu bảng nam tiếp tục là Đỗ Dương Gia Minh với điểm even par.

Tại bảng nữ, với 6 birdie, Nguyễn Viết Gia Hân trở thành người nhất đạt điểm âm (-2) trong ngày thi đấu thứ hai. Kết quả này giúp golfer sinh năm 2011 vươn lên dẫn đầu bảng nữ sau hai ngày thi đấu với tổng điểm +3, trong khi Chúc An xếp thứ ba với điểm +5, Nguyễn Thảo My đứng thứ ba với điểm +6.

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.

Những cú swing khởi đầu ngày thi đấu thứ ba Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Golfer Nguyễn Chí Trọng, người đang có thành tích +16, là người phát bóng đầu tiên ở hố 1 par4, bắt đầu ngày thi đấu thứ ba Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

dcb287c12d37a569fc26.jpg
photo Nhóm và giờ thi đấu
91a075bd-bd33-4d4c-8fa5-313ea3cb6cd1.jpg
video Sân đấu khắc nghiệt buộc golfer chọn chiến thuật an toàn
video Hai ngày đầu quá nhiều cung bậc cảm xúc của Nguyễn Đức Sơn

Ở SEA Games 32 tại Campuchia, golf Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử khi giành 3 huy chương các loại: Huy chương Vàng cá nhân nam (Lê Khánh Hưng), Huy chương Đồng cá nhân nam (Nguyễn Anh Minh) và Huy chương Bạc đồng đội nam. Đây chính là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn tại Thái Lan cuối năm nay.

report Bài test trước thềm SEA Games

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ là bài kiểm tra quan trọng về năng lực và bản lĩnh thi đấu cho các golfer trước khi bước vào đấu trường SEA Games 33, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Trong đợt tuyển chọn đầu tiên thông qua hai giải vô địch Nghiệp dư Quốc gia gồm Vietnam Amateur Open (VAO) và Vietnam Ladies Amateur Open (VLAO) 2025, bốn cái tên đầu tiên giành suất dự SEA Games 33 đã lộ diện: Nguyễn Trọng Hoàng và Hồ Anh Huy (vô địch và á quân VAO) cùng Lê Chúc An và Anna Le (hai golfer nữ Việt Nam có thành tích tốt nhất VLAO).

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ quyết định những suất còn lại trong đội tuyển. Điều này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt khi gần như 80% các tuyển thủ trong đội tuyển Quốc gia góp mặt, bao gồm những cái tên nổi bật: Nhà vô địch Quốc gia 2023 Nguyễn Nhất Long, đương kim vô địch Nguyễn Đức Sơn, cùng những tài năng trẻ đang lên như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thế Bảo, hay Nguyễn Viết Gia Hân hay Đoàn Xuân Khuê Minh ở bảng nữ.

report 1,2 tỷ đồng tiền thưởng

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo Quy chế tiền thưởng của Hệ thống VGA Tour.

Theo điều lệ giải, golfer thi đấu với tình trạng nghiệp dư sẽ không được nhận tiền thưởng. Golfer chuyên nghiệp ở các vị trí tiếp theo sẽ được tăng hạng để hưởng mức thưởng trống do golfer nghiệp dư xếp hạng trên mình.

Bên cạnh đó, golfer nghiệp dư vượt qua nhát cắt sẽ được hoàn lại phí tham dự giải (chi phí này được trích ra từ Quỹ tiền thưởng).

video Ngày cắt loại đầy kịch tính tại Giải Vô địch Golf Quốc Gia – Gia Lai 2025
Nhóm phóng viên
