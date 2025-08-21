62 golfer tiếp tục chinh phục Giải Vô địch Golf Quốc gia- Gia Lai 2025

Nguyễn Tuấn Anh là golfer duy nhất điểm âm (-1) ở bảng nam trong ngày thi đấu cắt loại. Thành tích này giúp á quân mùa trước vươn lên vị trí đồng hạng hai ở bảng xếp hạng tổng cùng Trương Chí Quân và Nguyễn Văn Quang với cùng +4. Dẫn đầu bảng nam tiếp tục là Đỗ Dương Gia Minh với điểm even par.

Tại bảng nữ, với 6 birdie, Nguyễn Viết Gia Hân trở thành người nhất đạt điểm âm (-2) trong ngày thi đấu thứ hai. Kết quả này giúp golfer sinh năm 2011 vươn lên dẫn đầu bảng nữ sau hai ngày thi đấu với tổng điểm +3, trong khi Chúc An xếp thứ ba với điểm +5, Nguyễn Thảo My đứng thứ ba với điểm +6.

Đồng hành cùng Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, báo Tiền Phong ra mắt website với tên miền: golf.tienphong.vn - cầu nối trực tuyến giúp cộng đồng golfer và người hâm mộ cả nước dõi theo từng khoảnh khắc kịch tính, đồng thời khám phá nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.