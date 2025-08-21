Nguyễn Khánh Linh 'vượt qua chính mình' tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 có ba golfer 12 tuổi tham gia tranh tài, Nguyễn Khánh Linh là người duy nhất vượt qua cắt loại.

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 khép lại 36 hố đấu để xác định nhát cắt, với 50 golfer xuất sắc nhất bảng nam và 12 golfer bảng nữ giành quyền đi tiếp.

Đặc biệt, Nguyễn Khánh Linh trở thành tâm điểm chú ý khi là vận động viên nhỏ tuổi nhất vượt qua cắt loại năm nay, ở tuổi 12. Sau hai vòng đấu, Khánh Linh lần lượt đánh 79-78 gậy, đạt tổng điểm +13, ở vị trí an toàn so với nhát cắt +19 ở bảng nữ.

Thành tích này đánh dấu bước tiến lớn của Khánh Linh so với mùa giải 2024 tại Hải Phòng, nơi cô, khi mới 11 tuổi, cũng là golfer nhỏ tuổi nhất giải nhưng chưa thể vượt cắt.

Năm nay, sự trưởng thành rõ rệt giúp Khánh Linh khẳng định tiềm năng, nối tiếp chuỗi phong độ ấn tượng khi từng giành ngôi Nhất bảng nữ tại chặng 1 và chặng 3 VGA Junior Tour, cũng như vô địch bảng U12 nữ Vietnam Junior Open.

Trong khi đó, hai golfer cùng 12 tuổi khác là Nguyễn Ngô Thành và Đoàn Đan Thanh đều không thể đi tiếp.

Ở bảng nữ, Nguyễn Viết Gia Hân tạo dấu ấn với vòng 2 bùng nổ, đánh 70 gậy (-2), thành tích tốt nhất giải tính đến nay ở cả hai bảng đấu. Golfer sinh năm 2011 ghi tổng cộng 6 birdie, đặc biệt có 9 hố bogey-free. Với tổng điểm +3, Gia Hân vươn lên dẫn đầu, hơn 2 gậy so với Lê Chúc An, người từng vượt qua cô ở cuộc đua vô địch năm 2024.

Tại bảng nam, Đỗ Dương Gia Minh tiếp tục giữ ngôi đầu với tổng điểm even par sau hai vòng. Dù vòng 2 anh thi đấu không may mắn với 6 bogey và chỉ gỡ lại bằng 5 birdie (+1), Gia Minh vẫn là VĐV nghiệp dư có thành tích tốt nhất tính đến lúc này.