Đỗ Dương Gia Minh và cú bứt phá ở tuổi 16

TPO - Sau 8 năm theo đuổi môn golf, Đỗ Dương Gia Minh đang hạ quyết tâm tạo nên dấu ấn, khởi đầu cho hành trình tiến xa cùng môn thể thao này. Và golfer 16 tuổi đang làm rất tốt ở Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Còn nhớ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Đỗ Dương Gia Minh đã không qua cắt, rời giải sau hai ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng ở mùa hiện tại, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, golfer sinh năm 2009 đã có sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, anh ghi 7 birdie để đứng đầu bảng nam với điểm -1. Lưu ý FLC Golf Links Quy Nhơn là một sân rất khó, và Gia Minh là golfer duy nhất kết thúc ngày mở màn với điểm âm.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, ông Đỗ Hoàng Tú - cha của Gia Minh - cho biết, yếu tố cần cải thiện nhất ở chàng trai 16 tuổi này là tâm lý. "Không như kỹ năng có thể sớm thành thạo, tâm lý phải mất nhiều thời gian để điều chỉnh, nhất là áp lực khi đánh giải. Với những gì đã thể hiện trong ngày đầu tiên, Gia Minh đã cho thấy sự tiến bộ. Tinh thần khá vững và giữ một tâm trạng thoải mái".

Cha của Gia Minh chia sẻ, golfer sinh năm 2009 sở hữu điểm mạnh là đánh long game, có khả năng thực hiện các cú đánh rất dài. Một trong những yếu tố quan trọng khác giúp Gia Minh luôn ổn định tâm trí trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn chính là sự hiện diện của người thầy Phạm Minh Đức, người đóng vai trò caddie cho Gia Minh ở giải lần này, đồng thời kiểm soát tốt tâm lý cậu học trò bên cạnh việc đưa ra những lời khuyên hữu ích. "Chơi bên cạnh thầy, bạn bè hay hỏi sao không thấy đập gậy, Gia Minh đùa, đập gậy là thầy đập ngay", ông Hoàng Tú cười nói.

Mặc dù vậy, ngày thi đấu thứ hai sẽ là thử thách mới cho Gia Minh, khi chịu áp lực của người dẫn đầu. "Một bài test khó khăn, và tôi đang xem Gia Minh có vững vàng và giữ được sự ổn định không", ông Hoàng Tú nói, "Sáng nay trước khi ra sân, tôi có dặn, con phải quên hết chuyện hôm qua đi. Hôm nay là một ngày mới và thứ con phải làm là tập trung đánh thật tốt".

Ông Hoàng Tú cũng cho biết, Gia Minh bắt đầu đến với golf năm 8 tuổi, thời điểm nghỉ hè năm lớp 3. Gia Minh ngay lập tức yêu thích và bộc lộ năng khiếu ở môn thể thao này. Mỗi khi rời sân golf, không khí của golf theo chân cậu về đến nhà, để vẫn hét lên "welcome on the tea". Sau này cùng với golf, Gia Minh trở nên trầm hơn và giấu cảm xúc rất tốt. Anh không bao giờ khóc khi ở trên sân, lỳ hơn trước áp lực.

Tuy nhiên, để tới con đường chuyên nghiệp còn một chặng đường dài, đòi hỏi nhiều hy sinh, khổ luyện và đặc biệt là khả năng chịu đựng áp lực cao. "Tôi có vạch ra lộ trình, rằng nếu muốn theo đuổi golf con cần phải thế này, bắt buộc phải thế kia. Gia Minh hiểu và bắt đầu có định hướng rõ ràng cho mình. Trong khoảng một năm nay con rất quyết tâm", ông Hoàng Tú nói.

Tất cả đã thấy quyết tâm của Gia Minh tại FLC Golf Links Quy Nhơn. Và chúng ta cùng dõi theo chàng trai đầy hứa hẹn này, tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 cũng như nhiều giải đấu khác trong tương lai.

Gia Minh tiếp tục giữ tâm lý ổn định và có phong độ khá ổn trong ngày thi đấu thứ hai.

Dù không may dính bogey ở hố 11 par5, nhưng anh không để điều đó ảnh hưởng đến mình.

Gia Minh xuất sắc ghi điểm birdie ở hố 13 par4, sau đó giữ par thành công trong hai hố tiếp theo để trở lại độc chiếm ngôi đầu với tổng điểm -1.

Với những gì đang thể hiện, Gia Minh đang trở thành hiện tượng ở giải năm nay.

Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định, Gia Minh sẽ ứng viên lớn cho ngôi vô địch.

Và đây cũng có thể trở thành cú hích trong sự nghiệp của golfer 16 tuổi.