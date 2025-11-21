3 đồ án đoạt giải Nhất giải thưởng Loa Thành 2025

TPO - Ba đồ án Cao ốc cao cấp Vinpearl, Bảo tàng di sản Cố đô Huế, Trung tâm nghiên cứu và giáo dục về đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ của các kiến trúc sư trẻ Bùi Chí Cương, Đặng Duy Khoa, Bùi Thị Thủy An đoạt giải Nhất Giải thưởng Loa Thành năm 2025.

Ngày 21/11, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung ương Đoàn, Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Tổng Hội Xây dựng Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 37 năm 2025.

Dự chương trình có ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam; ông Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2025.

Ông Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2025 phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Xuân Tùng

Giải thưởng Loa Thành lần thứ 37 năm 2025 có 185 đồ án dự thi, đến từ 26 trường đại học đào tạo chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, công nghệ kỹ thuật xây dựng, giao thông, thủy lợi. Trong đó, trường ĐH Kiến trúc TPHCM và ĐH Kiến trúc Hà Nội là hai trường có số lượng đồ án tham dự nhiều nhất.

Hội đồng xét chọn giải thưởng đã chọn ra được những đồ án xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 38/185 đồ án đã đạt giải chính thức (không có đồ án đạt giải đặc biệt), chiếm khoảng 20% số lượng đồ án tham dự.

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho 3 đồ án; giải Nhì cho 15 đồ án; giải Ba cho 20 đồ án; giải Khuyến khích cho 25 đồ án.

Ba đồ án đoạt giải Nhất là: Đồ án “Cao ốc cao cấp Vinpearl” của sinh viên Bùi Chí Cương, ĐH Xây dựng Miền Tây; đồ án “Bảo tàng di sản Cố đô Huế” của sinh viên Đặng Duy Khoa, ĐH Kiến trúc TPHCM; đồ án “Trung tâm nghiên cứu và giáo dục về đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ” của sinh viên Bùi Thị Thủy An, ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Ba tác giả đồ án đoạt giải Nhất là Bùi Chí Cường, Đặng Duy Khoa, Bùi Thị Thủy An (lần lượt từ trái sang phải). Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ tại lễ trao giải, Đặng Duy Khoa cho biết, thật sự bất ngờ và rất vinh dự khi nhận giải tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi thiêng liêng và cũng gắn với truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. "Giải thưởng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường kiến trúc di sản một cách nghiêm túc và sáng tạo", Khoa nói.

Còn tác giả Bùi Thị Thủy An chia sẻ, giải Nhất Loa Thành 2025 là một sự xác nhận sâu sắc về con đường mà bản thân đã chọn, đồng thời củng cố niềm tin và tạo lợi thế để theo đuổi các nghiên cứu chuyên sâu hơn về kiến trúc cả trên con đường học thuật lẫn sự nghiệp.

Nhiều đồ án công phu, chuyên nghiệp

Theo Ban Tổ chức, nhiều đồ án của khối kỹ thuật - xây dựng có chất lượng không thay đổi so với các năm trước, đa số đạt yêu cầu về tính tổng hợp, tính hệ thống kiến thức theo chương trình đào tạo đại học hiện nay của Bộ GD&ĐT.

Nhiều đồ án được thực hiện công phu, nhiều đề tài bám sát thực tế về giải pháp mang tính khả thi, sử dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật và tin học hiện đại, cập nhật các phần mềm tính toán, quản lý mới.

Các đồ án của khối kiến trúc - quy hoạch có chất lượng tốt, nghiên cứu bài bản. Khối lượng đồ án lớn, nội dung nghiên cứu và sưu tập tư liệu khá kỹ về bối cảnh xây dựng như lịch sử, văn hóa, địa hình, khí hậu, phong tục tập quán.

Nhiều đồ án nội thất đã tiến bộ hơn năm trước khi bổ sung kịch bản sử dụng không gian đối với các công trình trưng bày, triển lãm. Nhiều đồ án trình bày đẹp, chất lượng đồ họa rất tốt, chuyên nghiệp.

Một số đồ án đã bước đầu quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ mới trong quá trình triển khai thực hiện đồ án như ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM, AI.

Các tác giả đồ án đoạt giải Nhì nhận khen thưởng. Ảnh: Xuân Tùng

Các tác giả đồ án đoạt giải Ba nhận khen thưởng. Ảnh: Xuân Tùng

Các tác giả đồ án đoạt giải Khuyến khích nhận khen thưởng. Ảnh: Xuân Tùng