2.600 cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ

TPO - Người biểu tình thuộc mọi lứa tuổi đã xuống đường tuần hành rầm rộ trên khắp nước Mỹ, lên án những gì họ coi là “khuynh hướng chuyên quyền”.

Theo Reuters, hơn 2.600 cuộc biểu tình của làn sóng "No Kings" (Không Vua)

đã được lên kế hoạch tại các thành phố lớn, thị trấn nhỏ và vùng ngoại ô, thách thức chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đã định hình lại chính phủ với tốc độ chưa từng có kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Các cuộc biểu tình phần lớn mang tính ôn hòa, thường có hình nộm bơm hơi và người tuần hành mặc trang phục hóa trang. Đám đông có sự góp mặt của nhiều thành phần, bao gồm các phụ huynh dắt theo con nhỏ, người đã về hưu.

Hầu như không có báo cáo nào về tình trạng bạo lực được ghi nhận.

“Không có gì mang đậm chất Mỹ hơn việc nói rằng 'Chúng ta không có vua' và thực hiện quyền biểu tình ôn hòa của mình”, Leah Greenberg - đồng sáng lập Indivisible, một tổ chức tiến bộ dẫn đầu việc lên kế hoạch cho các sự kiện hôm 18/10 - cho biết.

Những người tuần hành đã lấp đầy Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York, nơi cảnh sát cho biết họ "không bắt giữ bất kỳ ai liên quan đến biểu tình".

Các sự kiện ở Boston, Philadelphia, Atlanta, Denver, Chicago và Seattle cũng thu hút đám đông, mỗi nơi dường như có hàng nghìn đến hàng chục nghìn người góp mặt.

Ở Bờ Tây, hơn một chục cuộc biểu tình đã diễn ra quanh khu vực Los Angeles, bao gồm cả địa điểm chính ở trung tâm thành phố. Tại Seattle, người biểu tình đã lấp đầy tuyến đường diễu hành kéo dài hơn một dặm. Cảnh sát cho biết hơn 25.000 người đã biểu tình ôn hòa tại San Diego.

Hình ảnh người Mỹ biểu tình ở nhiều thành phố. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình phản ánh sự bất an ngày càng tăng của nhiều người Mỹ, chủ yếu là những người theo chủ nghĩa tư tưởng cánh tả, sau những động thái như việc truy tố hình sự những người bị coi là kẻ thù chính trị của ông Trump, cuộc đàn áp nhập cư của ông và việc điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến các thành phố của Mỹ - một động thái mà ông Trump cho là nhằm mục đích chống tội phạm và bảo vệ các nhân viên liên bang.

Những người biểu tình đã tràn ngập một con phố ở Washington, diễu hành về phía Điện Capitol, hô vang khẩu hiệu và mang theo biểu ngữ, cờ Mỹ và bóng bay, trong bầu không khí như lễ hội.

Aliston Elliot, đội mũ Nữ thần Tự do, nói: "Chúng tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nền dân chủ và đấu tranh cho lẽ phải. Tôi phản đối việc lạm dụng quyền lực”.

Phản ứng của ông Trump

Tổng thống Trump không bình luận về các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business phát sóng hôm 17/10, ông nói: "Họ đang gọi tôi là vua, tôi không phải vua".

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên đảng Cộng hòa, gọi các cuộc biểu tình là "phản Mỹ”.

Các đảng viên Cộng hòa khác đã cáo buộc những người tổ chức biểu tình khơi mào một bầu không khí mà họ cho là có thể kích động bạo lực chính trị, đặc biệt là sau vụ ám sát nhà hoạt động cánh hữu và đồng minh của ông Trump, Charlie Kirk, vào tháng 9.

Phó Tổng thống JD Vance, phát biểu hôm 18/10, không đề cập đến các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, ông chỉ trích đảng Dân chủ về việc chính phủ đóng cửa bắt đầu từ đầu tháng này trong một cuộc đối đầu đảng phái về ngân sách liên bang.

Các nhân vật chủ chốt của đảng Dân chủ, như Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và những người cấp tiến như nghị sĩ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez đều lên tiếng ủng hộ phong trào biểu tình.