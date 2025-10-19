Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Colombia nói có ngư dân thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Colombia Gustavo Petro cáo buộc Mỹ làm thiệt mạng một ngư dân vô tội trong vụ việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là cuộc tấn công vào một tàu buôn lậu ma túy.

wxa4uluyenkevbv7jappb2wauy.jpg
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ đã phá hủy một số tàu thuyền ở vùng Caribe kể từ tháng 9 như một phần trong chiến dịch của Tổng thống Trump nhằm loại bỏ “những tên trùm buôn bán cocaine và fentanyl”.

Nhưng theo Tổng thống Petro, cuộc tấn công của Mỹ hôm 16/9 đã khiến một “ngư dân kì cựu” người Colombia thiệt mạng. “Ngư dân Alejandro Carranza không có liên hệ gì với những kẻ buôn bán ma túy. Hoạt động hằng ngày của ông là đánh bắt cá", ông Petro viết trên mạng xã hội X hôm 18/10.

Ông nói thêm, rằng con tàu bị trôi dạt do hỏng động cơ và đã gửi tín hiệu cấp cứu trước khi bị tấn công. Colombia hiện đang chờ lời giải thích từ Chính phủ Mỹ.

Tổng thống Petro có mối quan hệ căng thẳng kéo dài với Tổng thống Trump, chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ vì chiến dịch trấn áp người di cư.

Tháng trước, Mỹ đã thu hồi thị thực của Tổng thống Petro sau khi ông kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân theo lệnh của ông Trump.

Hôm 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh Hải quân Mỹ tấn công một tàu ngầm ở vùng biển Caribe bị cáo buộc buôn lậu một lượng lớn fentanyl và các loại ma túy bất hợp pháp khác.

(Nguồn: RT)

Đoạn video do ông Trump công bố cho thấy con tàu đã bị trúng ít nhất hai phát đạn. Sau vụ tấn công, con tàu dường như đã mất điện và bắt đầu chìm. Thời điểm của vụ tấn công không được công bố.

"Có bốn nghi phạm buôn ma túy trên tàu. Hai người đã bị loại bỏ. Ít nhất 25.000 người Mỹ sẽ chết nếu tôi cho phép tàu ngầm này cập bờ. Hai nghi phạm còn sống sót đang bị dẫn giải về quê nhà Ecuador và Colombia để giam giữ và truy tố”, ông Trump viết.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Colombia Gustavo Petro #Mỹ #tàu ngầm #buôn ma túy #Tổng thống Mỹ Donald Trump

