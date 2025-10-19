Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên trong chuyến thăm châu Á?

Minh Hạnh

TPO - Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận riêng về một cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm châu Á sắp tới của lãnh đạo Mỹ.

ks255mj2tjk5nhdnkayimoo7ge.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, giới chức Washington vẫn chưa bắt đầu sắp xếp hậu cần hoặc liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng. Và lời đề nghị trước đó của ông Trump được cho là đã bị Triều Tiên từ chối.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện tại không có bất kỳ liên lạc nào giữa Hàn Quốc và Triều Tiên về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, các quan chức đã sắp xếp một cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tại khu phi quân sự liên Triều trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi Tổng thống Mỹ đăng lời mời gặp mặt trên Twitter. Đây là một ví dụ cho thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Hồi tháng 8, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn gặp Chủ tịch Kim sau khi đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp, ông Lee đã chính thức mời ông Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và gợi ý rằng sự kiện này có thể mang lại cho ông Trump cơ hội tuyệt vời để gặp ông Kim.

Về phần mình, ông Kim cũng bày tỏ sự cởi mở về việc đàm phán với ông Trump trong bài phát biểu trước Quốc hội Triều Tiên vào tháng trước, theo những bình luận được truyền thông địa phương đăng tải.

"Cá nhân tôi vẫn còn những kỷ niệm đẹp về Tổng thống Mỹ Trump", ông Kim nói. “Nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh về phi hạt nhân hóa và muốn chung sống hòa bình với Triều Tiên dựa trên sự thừa nhận thực tế, thì không có lý do gì chúng ta không ngồi lại với Mỹ”.

Đối với chuyến thăm châu Á sắp tới, Nhà Trắng dường như đang tập trung nhiều hơn vào việc sắp xếp một cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

"Chúng tôi sẽ gặp nhau trong vài tuần tới. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc, thực ra là với Chủ tịch Tập và một số người khác nữa", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Sunday Morning Futures của Fox News. "Chúng tôi có một cuộc họp riêng", ông nói thêm.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1.

Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc.

Minh Hạnh
CNN


