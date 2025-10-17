Yêu cầu nâng cao trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công tác truyền thông chính sách

TPO - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa có văn bản gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát, UBND các tỉnh, thành phố... yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trên trong công tác truyền thông chính sách, đáp ứng yêu cầu nghị quyết số 66-NQ/TW.

Văn bản nêu, qua đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Hội đồng) các cấp trong 9 tháng của năm 2025 cho thấy, các thành viên Hội đồng Trung ương và Hội đồng ở địa phương đã nỗ lực triển khai công tác truyền thông chính sách, văn bản quy phạm pháp luật theo trách nhiệm được giao tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”, góp phần đưa chính sách, dự thảo văn bản đến với người dân, doanh nghiệp kịp thời, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm đẩy mạnh truyền thông chính sách đầy đủ, kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ; việc phối hợp trong công tác truyền thông chính sách giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là giữa bộ, ngành, địa phương với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách theo tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Hội đồng Trung ương yêu cầu các bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời, hiệu quả công tác truyền thông chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gắn công tác truyền thông chính sách với phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Các bộ, ngành ở Trung ương, địa phương được giao chủ trì xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục tăng cường chủ động, trách nhiệm tổ chức triển khai công tác truyền thông chính sách ngay từ khi lập đề xuất chính sách, trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và trong tổ chức thi hành pháp luật theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 68 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, các văn bản hướng dẫn thi hành và yêu cầu thực tiễn; chủ động cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đầy đủ trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Các bộ, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương, địa phương chủ động thực hiện hoặc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, nội dung truyền thông và có cơ chế đặt hàng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí chủ lực quốc gia (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam), cơ quan báo chí chuyên ngành và các cơ quan báo chí khác để thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Bộ Tư pháp.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò và đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đa dạng hóa nội dung, phương thức, ứng dụng công nghệ, nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông chính sách, tăng cường truyền thông, thông tin đối ngoại bằng nhiều ngôn ngữ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai Chuyên mục chuyên sâu về truyền thông chính sách trên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả theo dõi, tạo sức hút, lan tỏa sâu rộng, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Thành viên Hội đồng Trung ương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Thường trực Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định.

Hội đồng các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa phương mình, báo cáo kết quả hoạt động về Thường trực Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp) theo thời hạn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần kiến nghị, đề xuất gửi về Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.