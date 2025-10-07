Tòa án chuyên biệt thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong dự thảo luật quy định tòa án chuyên biệt sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như: Xét xử, giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm Tài chính quốc tế; áp dụng pháp luật nước ngoài, án lệ nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế; tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử;...

Tòa án nhân dân Tối cao đang lấy ý kiến dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Điều 5 dự thảo Luật quy định, Tòa án chuyên biệt sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ, quyền hạn như: Xét xử, giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm Tài chính quốc tế; giải quyết yêu cầu trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm Tài chính quốc tế; tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; đề xuất án lệ; áp dụng pháp luật nước ngoài, án lệ nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế trong xét xử; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

screen-shot-2025-10-06-at-215902.png
Trụ sở Tòa án nhân dân Tối cao.

Còn tại Điều 12 dự thảo Luật quy định thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt, có 2 phương án.

Phương án 1, Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, yêu cầu như:

Tranh chấp, yêu cầu về đầu tư, kinh doanh giữa các thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Yêu cầu liên quan đến việc Tòa án nước ngoài, Trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Tranh chấp, yêu cầu khác liên quan đến hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế mà có ít nhất một bên là thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế theo quy định của Tòa án nhân dân Tối cao.

Phương án 2, Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, yêu cầu sau đây:

Tranh chấp, yêu cầu về đầu tư, kinh doanh giữa các thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Tranh chấp giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính quốc tế, Cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam;

Tranh chấp, yêu cầu về lao động giữa người sử dụng lao động là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với người lao động;

Yêu cầu liên quan đến việc Tòa án nước ngoài, Trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với nhau hoặc giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Tranh chấp, yêu cầu khác liên quan đến hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế mà có ít nhất một bên là thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế theo quy định của Tòa án nhân dân Tối cao.

Tòa Sơ thẩm Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp, yêu cầu quy định trên.

Tòa Phúc thẩm Tòa án chuyên biệt có thẩm quyền giải quyết, xét xử theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa Sơ thẩm Tòa án chuyên biệt bị kháng cáo, kiến nghị.

Chánh án Tòa án chuyên biệt quyết định vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án chuyên biệt trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền. Quyết định này của Chánh án Tòa án chuyên biệt là quyết định cuối cùng.

Hoàng An
