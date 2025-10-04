Nhóm 'báo thủ' lĩnh án vì chặt biển số xe người đi đường để ra oai

TPO - 13 thanh, thiếu niên tại Hà Nội vừa bị tòa án phạt tù với cáo buộc chuẩn bị hung khí đuổi đánh người đi đường, chém biển số xe máy đăng lên mạng xã hội để ra oai.

Ngày 4/10, được biết, Tòa án nhân dân khu vực 9 Hà Nội vừa xét xử 13 bị cáo ở độ tuổi thanh, thiếu niên về các tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Minh Tâm (16 tuổi) bị tòa phạt mức án 6 năm tù; Phí Văn Quang (16 tuổi) và Chu Đăng Khánh (15 tuổi) cùng lĩnh 5 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Hội đồng xét xử đánh giá 3 người trên chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm thêm tội gây rối trật tư công cộng.

Các bị cáo: Nguyễn Quốc Triệu (21 tuổi) bị phạt tổng 11 năm tù cho hai tội; Nguyễn Quang Huy (19 tuổi) nhận tổng hợp 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Được (20 tuổi) lĩnh tổng 10 năm 6 tháng tù; số còn lại lĩnh án tổng hợp từ 5 năm đến 7 năm 8 tháng tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 7/2024, thấy trên Facebook có các nhóm thanh thiếu niên khác hay đăng ảnh tụ tập, mang theo hung khí đi gây sự, đánh nhau nên 13 bị cáo bàn bạc, chuẩn bị tuýp sắt, kiếm, dao, rựa để mang “đi bừa” (tức phóng xe máy tìm đối thủ, đánh nhau).

Tính đến 8/2024, các bị cáo dùng hung khí thực hiện 12 vụ gây rối, cướp tài sản ở nhiều quận huyện cũ của Hà Nội.

Trào lưu chặt biển số xe máy diễn ra khoảng 2 năm nay tại Hà Nội, gần đây tại một số tỉnh khác cũng có thanh, thiếu niên thực hiện.

Cụ thể, tối 9/8/2024, nhóm “báo thủ” mang theo thanh kiếm cùng vỏ chai bia thủy tinh, đi trên 3 xe máy, mỗi xe 3 - 4 người, đèo nhau quanh xã Phú Kim, huyện Thạch Thất cũ. Khi gặp người đi đường, các đối tượng liền hò hét, chửi bới, đuổi đánh và ném 15 vỏ chai thủy tinh về phía đối phương. Sau đó, nhóm gặp hai thanh niên đèo nhau trên quốc lộ 32, nên cầm đao kiếm đuổi theo, ép xe nạn nhân vào vỉa hè khiến họ sợ hãi bỏ chạy.

Các bị cáo đuổi theo, dùng kiếm chém khiến một nạn nhân ngã xuống đường, dùng chân tiếp tục đấm đá. Riêng bị cáo Quang và Tâm sau đó dùng đao chặt vỡ phần đuôi xe, lấy biển số xe của nạn nhân đưa Huy cất giấu.

Đến tối 15/8, cả nhóm tụ tập và thống nhất nếu gặp đồng hương Thạch Thất mang biển số xe V5 sẽ tha, còn biển số xe quận, huyện khác sẽ vác hung khí truy đuổi, chém biển số mang về đăng mạng xã hội. Đêm đó, nhóm chặt được 2 biển số, đánh đuổi 4 thanh nien quê Hà Giang đang uống nước ven đường...

Cơ quan tố tụng cho rằng, các nạn nhân đều chịu thương tích nhẹ, từ chối giám định nhưng riêng lần gây án thứ 11, nhóm này đánh, chém một thanh niên 18 tuổi, gây thương tích 4%.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, khai việc chặt biển số xe chỉ để quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng nhằm "ra oai", không có mục đích cướp.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, hành vi của các bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây thương tích 4% cho một bị hại, gây hoang mang, lo sợ trong nhân dân nên cần xử lý bằng bản án nghiêm khắc.