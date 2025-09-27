Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chi tiết mức án đề nghị đối với 16 bị cáo trong vụ án xảy ra tại SJC

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 27/9, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – Công ty SJC) cùng 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty SJC, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đưa ra mức án đề nghị HĐXX với các bị cáo.

Phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty SJC bắt đầu từ ngày 25/9 đến sáng nay (27/9) thì đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án. Những Kiểm sát viên điện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.

z7055262329360-38fc3cefc9a144c6503f8f96e9007d6b.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát đang luận tội các bị cáo tại phiên tòa sáng 27/9.

Bà Lê Thúy Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2024 đến nay. Hiện bà Hằng đang bị xét xử 2 tội: “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2025, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

z7047579892674-40d6aeef6043ce7992ca63e69e9ce2c0-4914.jpg
Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa.

Chung vụ án, có 4 bị cáo bị xét xử 2 tội danh như bà Hằng; 5 bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản”; 6 bị cáo bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

271.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.
272.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phần luận tội sáng 27/9, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định bà Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt 16 bị cáo với các mức án như sau:
1. Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)

Tham ô tài sản: 18-19 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 10-11 năm tù.

Tổng hợp chung: 28-30 năm tù.

2. Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận)

Tham ô tài sản: 12-13 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 4-5 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 16-18 năm tù.

3. Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận)

Tham ô tài sản: 15-16 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 7-8 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 22-24 năm tù.

4.Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung)

Tham ô tài sản: 11-12 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 5-6 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 16-18 năm tù.

5.Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi thuộc xưởng vàng Tân Thuận)

Tham ô tài sản:10-11 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:4-5 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 14-16 năm tù.

6. Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC)

Tham ô tài sản: 3 năm – 3 năm 6 tháng tù.

7. Nguyễn Thị Lộc (cựu Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung)

Tham ô tài sản: 3 năm 6 tháng – 4 năm tù.

8. Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương)

Tham ô tài sản: 3 năm 6 tháng – 4 năm tù.

9. Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương)

Tham ô tài sản: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

10. Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương)

Tham ô tài sản: 2 năm - 2 năm 6 tháng tù.

11. Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 8 - 9 năm tù.

12. Phan Xuân Huy (Nhân viên kỹ thuật Công ty SJC miền Trung)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

13. Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC miền Trung)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

14. Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 4 - 5 năm tù.

15. Võ Hữu Phú (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa Xưởng vàng Tân Thuận)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

16. Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng kinh doanh Công ty SJC)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 2 năm – 2 năm 6 tháng tù.

Tân Châu
#Lê Thúy Hằng #SJC #Công ty SJC #Viện Kiểm sát #Đề nghị mức án bị cáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục