Chi tiết mức án đề nghị đối với 16 bị cáo trong vụ án xảy ra tại SJC

TPO - Ngày 27/9, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – Công ty SJC) cùng 16 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty SJC, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đưa ra mức án đề nghị HĐXX với các bị cáo.

Phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty SJC bắt đầu từ ngày 25/9 đến sáng nay (27/9) thì đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án. Những Kiểm sát viên điện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.

Đại diện Viện Kiểm sát đang luận tội các bị cáo tại phiên tòa sáng 27/9.

Bà Lê Thúy Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2024 đến nay. Hiện bà Hằng đang bị xét xử 2 tội: “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2025, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa.

Chung vụ án, có 4 bị cáo bị xét xử 2 tội danh như bà Hằng; 5 bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản”; 6 bị cáo bị xét xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phần luận tội sáng 27/9, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định bà Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm đã tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản hơn 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là hơn 95,7 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt 16 bị cáo với các mức án như sau:

1. Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)

Tham ô tài sản: 18-19 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 10-11 năm tù.

Tổng hợp chung: 28-30 năm tù.

2. Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận)

Tham ô tài sản: 12-13 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 4-5 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 16-18 năm tù.

3. Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận)

Tham ô tài sản: 15-16 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 7-8 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 22-24 năm tù.

4.Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung)

Tham ô tài sản: 11-12 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 5-6 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 16-18 năm tù.

5.Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi thuộc xưởng vàng Tân Thuận)

Tham ô tài sản:10-11 năm tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:4-5 năm tù.

Tổng hợp hình phạt: 14-16 năm tù.

6. Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC)

Tham ô tài sản: 3 năm – 3 năm 6 tháng tù.

7. Nguyễn Thị Lộc (cựu Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung)

Tham ô tài sản: 3 năm 6 tháng – 4 năm tù.

8. Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương)

Tham ô tài sản: 3 năm 6 tháng – 4 năm tù.

9. Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương)

Tham ô tài sản: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

10. Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương)

Tham ô tài sản: 2 năm - 2 năm 6 tháng tù.

11. Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 8 - 9 năm tù.

12. Phan Xuân Huy (Nhân viên kỹ thuật Công ty SJC miền Trung)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

13. Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC miền Trung)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

14. Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 4 - 5 năm tù.

15. Võ Hữu Phú (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa Xưởng vàng Tân Thuận)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

16. Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng kinh doanh Công ty SJC)

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: 2 năm – 2 năm 6 tháng tù.