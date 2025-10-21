Xử phạt cơ sở nấu cỗ cưới vụ hàng chục người nhập viện ở Quảng Ninh

TPO - UBND phường Yên Tử đã ra quyết định xử phạt chủ cơ sở nấu cỗ, nơi cung cấp thức ăn cho đám cưới khiến 41 người nhập viện vì rối loạn tiêu hóa sau khi ăn cỗ cưới.

Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã hoàn tất xác minh vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn phường và ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Quang Giao (trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) số tiền 4 triệu đồng về hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Theo UBND phường Yên Tử, ngày 5/10, ông Giao đứng ra nhận nấu cỗ thuê và cung cấp thực phẩm cho đám cưới tại gia đình ông B.N.T. (trú khu Đồng Chanh, phường Yên Tử) với số lượng khách khoảng 420 người. Ông Giao thuê lại bà Lê Thị Nhài (trú phường Uông Bí) tham gia tổ dịch vụ nấu cỗ.

Sau đó, 41 người sử dụng thực phẩm tại đám cưới này (trong đó có nhiều người ăn cỗ trực tiếp, một số sử dụng do người nhà mang thực phẩm về) bị các triệu chứng liên quan đến rối loạn tiêu hóa như đi đại tiện phân lỏng nhiều lần, đau bụng, buồn nôn... nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo thống kê, có 24 người nhập viện điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí; 11 người điều trị tại Trung tâm y tế Than Mạo Khê cơ sở 2 và 6 người tự mua thuốc điều trị tại nhà.

41 người sau khi ăn cỗ bị triệu chứng liên quan đến rối loạn tiêu hóa, trong đó nhiều người phải nhập viện điều trị. Ảnh minh họa.

Trong thời gian 8-16/10, nhóm bệnh nhân trên được bác sĩ tại các cơ sở y tế kết luận bị rối loạn tiêu hóa hoặc ỉa chảy xâm nhập.. và tiến hành điều trị và cho xuất viện sau khi sức khỏe đã ổn định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phường Yên Tử lập đoàn liên ngành kiểm tra lấy mẫu thực phẩm tại nhà ông B.N.T. cũng như cơ sở kinh doanh của ông Giao và bà Nhài.

Đoàn kiểm tra liên ngành xác định ông Giao đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; tại thời điểm kiểm tra, không có lưu mẫu thực phẩm sống, chỉ còn thực phẩm chín, các cơ quan chuyên môn không thực hiện xét nghiệm do mẫu thức ăn lưu không đúng theo quy định.

Đồng thời, phường Yên Tử triệu tập bà Nhài và ông Giao lên trụ sở để làm việc, lập biên bản và ra quyết định xử phạt như trên.

Theo UBND phường Yên Tử, trong thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân thực hiện “ăn chín, uống sôi”; Sử dụng thực phẩm an toàn, ưu tiên dùng các loại thực phẩm đã được nấu chín, không ăn sống hoặc tái, thực phẩm nên ăn trước 2 giờ sau khi chế biến. Đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thực phẩm sống, ôi thiu; không sử dụng gia súc, gia cầm, thủy sản chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân để làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm…