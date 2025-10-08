Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ăn cỗ cưới, hàng chục người ở Quảng Ninh phải nhập viện

Hoàng Dương - Quốc Nam
TPO - Hàng chục người phải nhập viện với triệu chứng sốt cao, buồn nôn, chóng mặt, đi ngoài nhiều sau khi ăn cỗ cưới tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 8/10, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh và phường Yên Tử tỉnh Quảng Ninh xác nhận vụ việc hàng chục người phải nhập viện sau khi đi ăn cỗ đám cưới tại thôn Đồng Chanh, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, trưa 5/10 ông B.V.T. trú thôn Đồng Chanh, phường Yên Tử tổ chức đám cưới tại nhà với sự tham gia khoảng 420 người và thuê người nấu.

Sau khi dự đám cưới về, rải rác từ chiều 5/10 đến sáng 6/10 có một số người có hiện tượng nôn, đau bụng, đi đại tiện phân lỏng nhiều lần, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới nên đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

img-5645-copy-1.jpg
Nhiều người sau khi ăn cỗ cưới đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải nhập viện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, anh L.D.P. (trú phường Vàng Danh), cho biết vợ anh là chị T.V.A. đi dự đám cưới của ông B.V.T. sau đó có mang thực phẩm từ đám cưới về. Đến tối anh cùng vợ ăn cơm và sử dụng số thực phẩm trên. Khoảng vài giờ sau anh và vợ đều có triệu chứng đau bụng dữ dội, sốt trên 39 độ kèm rét, đau đầu, mọi người, đi ngoài và bị nôn rất nhiều. Riêng anh ngoài các triệu chứng trên, anh bị đi ngoài ra máu.

Sau đó, người nhà đã đưa cả hai vợ chồng anh vào bệnh viện cấp cứu. Anh P. được đưa đi xét nghiệm và chuẩn đoán loạn khuẩn nằm điều trị đến nay chưa xuất viện.

Anh P. cho biết ngoài anh ra có rất nhiều người sau khi đi đám cưới hoặc ăn thực phẩm từ đám cưới đều có triệu chứng giống ngộ độc thực phẩm và đều phải đến viện để cấp cứu.

Theo báo cáo của phường Yên Tử, có khoảng 15 bệnh nhân nhập viện do có dùng thực phẩm trong đám cưới trên và đều có chung triệu chứng đi ngoài, buồn nôn. Trong đó có 8 người trú tại phường Yên Tử, 4 người phường Vàng Danh, 1 người phường Uông Bí và 2 người phường Bình Khê. Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm loạn khuẩn.

Theo phường Yên Tử, đám cưới trên thuê một người trú tại phường Uông Bí nấu cỗ, thực phẩm cũng do người này cung cấp và chế biến. Hiện tại phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xác minh và làm việc với đơn vị nấu cỗ cưới.

Hoàng Dương - Quốc Nam
