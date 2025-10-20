Xu hướng mới ngày 20/10: Giới trẻ 'tự thưởng bản thân'

TPO - Không nhất thiết phải có người tặng quà, ngày càng nhiều bạn trẻ thích tự tặng quà cho bản thân vào những dịp như 20/10, 8/3...

Theo khảo sát tiếp thị của công ty thương mại điện tử Omnisend năm 2024 với hơn 1.000 người trưởng thành Mỹ về kế hoạch mua sắm mùa lễ của họ. Kết quả chỉ ra khoảng 60,4% Gen Z mua quà cho chính mình khi đi mua sắm dịp lễ. Con số gần gấp đôi so với Baby Boomers (35,6%) và Gen X (36,1%).

Ngoài ra, theo dữ liệu khảo sát năm 2025 từ công ty nghiên cứu thị trường và hành vi người tiêu dùng CivicScience, tỉ lệ Gen Z tự mua quà cho chính mình trong năm nay cao hơn so với năm trước. Trong đó, tỉ lệ phụ nữ mua sắm cho bản thân đạt 41%, cao hơn hẳn so với 29% ở nam giới.

Số liệu từ khảo sát cũng cho thấy xu hướng tự tặng quà cho bản thân (self-gifting) đang gia tăng mạnh mẽ với Gen Z. Điều này không chỉ đơn thuần là việc mua món đồ mình yêu thích mà họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn, và nhận thức rõ rằng bản thân xứng đáng được trân trọng.

Tự tạo niềm vui

Văn Ngọc Hà Vy (20 tuổi, sống tại Phường Kontum, Quảng Ngãi) đã tự mua tặng bản thân một bó hoa nhỏ cho bản thân nhân dịp ngày 20/10. Như các năm trước, Vy thường chỉ chuẩn bị những món quà dành cho những người phụ nữ thân yêu với mình như mẹ và bạn bè. Tuy nhiên, năm nay, nữ sinh đã ấp ủ một kế hoạch khen thưởng bản thân nhân ngày đặc biệt cho phái đẹp.

Sau gần một năm vừa học vừa làm thêm trang trải sinh hoạt, Vy xem món quà tự thân vận động này là một lời động viên cho chính những nỗ lực của mình. “Khi tự tay chọn và đặt quà cho bản thân, mình cũng có chút đắn đo vì thường ngày 20/10 là dịp được tặng quà từ người khác. Nhưng mình muốn tự tạo niềm vui và tự ghi nhận những cố gắng của bản thân. Một bó hoa là lời cảm ơn dịu dàng mình gửi đến chính mình vì đã không bỏ cuộc dù có lúc tưởng chừng muốn dừng lại”, Vy chia sẻ.

Hà Vy tự thưởng cho mình một bó hoa và lời nhắc hôm nay, hãy yêu mình một chút.

Theo Hà Vy, xu hướng tự tặng quà cho bản thân vào các ngày như 20/10 đang trở nên ngày càng phổ biến hơn với người trẻ Gen Z, đặc biệt là các bạn nữ. Với Vy, một bó hoa có thể sẽ tàn, nhưng cảm giác được trân trọng, được tự tay đem đến niềm vui cho mình vẫn sẽ ở lại rất lâu.

“Có lẽ khi mình dần trưởng thành, trải qua nhiều chuyện và mình học cách lắng nghe bản thân hơn. Từ đó, mình bắt đầu tự tạo hạnh phúc, đôi khi chỉ bằng một món quà nhỏ, một tách cà phê hay một buổi chiều rảnh rỗi dành riêng cho mình. Mình nghĩ, khi biết tự yêu thương, ta không còn thấy cô đơn nữa, mà thấy lòng mình dịu lại, đủ đầy hơn”, cô bày tỏ.

Với Hà Vy, món quà nhỏ ấy không chỉ đánh dấu một dịp đặc biệt, mà điều này còn minh chứng cho tinh thần độc lập, tự chủ của một cô sinh viên đang học cách yêu thương bản thân theo cách riêng. Đây cũng là điều mà nhiều phụ nữ hiện đại đang hướng đến.

“Mình nghĩ tự tặng quà không phải ích kỷ hay cô đơn, mà còn là biểu hiện cho sự trưởng thành và tự nhận thức. Trước đây, mọi người thường xem 20/10 là dịp để được tặng. Nhưng giờ, nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn nữ Gen Z lại chọn tự tặng bản thân”, Vy chia sẻ.

Những món quà tinh thần

Trần Thanh Thư (25 tuổi, Phường Phúc Lợi, Hà Nội) đã tự mua tặng bản thân những món đồ hữu dụng như giày, túi xách hay vật dụng gắn liền với công việc vào dịp 20/10 năm nay. Thư chia sẻ, việc tự tặng bản thân quà vào mỗi ngày đặc biệt như 20/10 không còn là điều mới mẻ. Bởi từ khi cô bắt đầu tự chủ tài chính, Thư lại nâng niu bản thân bằng những lần tự tặng quà cho chính mình nhiều hơn.

“Lý do tự tặng quà cho bản thân vì mình yêu bản thân. Nếu có ai tặng thêm, mình cũng rất vui nhưng mình cũng không trông đợi. Bởi mình hiểu, niềm vui đến từ việc mình tự biết trân trọng chính mình”, cô nói.

Thế nhưng, với Thư, quà không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn là những phần thưởng tinh thần. Cô bạn tự tặng mình những chuyến đi ngắn mỗi khi hoàn thành một cột mốc công việc quan trọng. Đôi khi chỉ là vài ngày ở một vùng biển yên tĩnh hay một thị trấn nhỏ mà cô chưa từng đặt chân đến.

“Những chuyến đi đó giống như một khoảng lặng để mình hít thở và giúp mình nhớ ra còn nhiều điều để yêu và để sống. Mỗi lần đi, mình cảm thấy như được làm mới lại. Mình cũng không lên kế hoạch cầu kỳ, chỉ cần được rời khỏi guồng quay hối hả này với mình là đủ”, Thư nói.

Ngoài những chuyến đi, Thư còn đầu tư các khóa học kỹ năng và phát triển sở thích cá nhân. Đây đều là những món quà có giá trị lâu dài hơn bất kỳ bó hoa hay món trang sức nào. “Học thêm một kỹ năng mới, khám phá một lĩnh vực yêu thích cũng giúp mình cảm thấy trưởng thành và tự tin hơn mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Thanh Thư thường xuyên mua hoa và những món quà nhỏ tặng bản thân vào những dịp đặc biệt.

Theo Thư, tặng quà cho mình không chỉ là hành động chiều chuộng bản thân mà còn là biểu hiện của sự trân trọng chính mình. Cô cho rằng, học cách yêu bản thân chính là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ lành mạnh và tích cực hơn. Khi biết quan tâm, thấu hiểu chính mình, con người cũng sẽ biết cách trao đi yêu thương với người khác.

Tuy nhiên, Thư cũng không ủng hộ việc yêu bản thân kiểu vị kỷ hay khép kín mà cũng cần cân bằng giữa việc trân trọng thấu hiểu chính mình và người khác. Bởi việc trân trọng những người xung quanh cũng giống như cách chúng ta đón nhận một món quà bằng sự biết ơn và sẻ chia.