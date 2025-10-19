Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đến đêm nhạc Fest 'Chạm Việt Nam'

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội tối 19/10.
Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.
Rapper Double2T, quán quân Rap Việt mùa 3, cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sôi động. Nổi tiếng với những tiết mục kết hợp nhạc cụ dân gian, anh được đánh giá là làn gió mới của rap Việt, từng được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024.
Ca sĩ Anh Tú “Voi Bản Đôn” là gương mặt hút fan khác với những bản ballad nổi tiếng. Sau khi gây chú ý tại Ca sĩ mặt nạ và Anh trai say hi, Anh Tú liên tục xuất hiện ở các sân khấu lớn dịp lễ 2/9, chứng minh độ phủ sóng và sức hút với khán giả trẻ.
Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ nổi bật giúp "Chạm Việt Nam" trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất cuối tuần này.
Rapper Đen tiếp tục là tâm điểm được chờ đón. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 không chỉ được yêu mến bởi âm nhạc mộc mạc, gần gũi mà còn bởi tinh thần hướng về cộng đồng. Đầu tháng 10, Đen đã quyên góp 200 triệu đồng ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bão Bualoi, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay giúp sức.
Đây là lần thứ ba Ngô Lan Hương góp mặt trong đêm diễn thuộc khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam. Giọng ca sinh năm 1998 đang trở thành gương mặt được chú ý sau chương trình "Em xinh say hi" và bản hit Đi giữa trời rực rỡ - ca khúc do cô tự sáng tác, đồng thời giành giải Bài hát hiện tượng của năm tại Làn Sóng Xanh 2024. Ca khúc này là nhạc phim cùng tên, viral trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu dễ thuộc, bắt tai.
Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc. “Theo tôi được biết thì sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp và sáng tạo khiến tôi rất mong chờ được trực tiếp trải nghiệm không khí sôi động ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ thật đặc sắc dành cho giới trẻ”, cô nói.
Hoa hậu Việt Nam năm 2024 chia sẻ: “Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc đều có màu sắc rất riêng nhưng tôi đặc biệt mong chờ những phần trình diễn của rapper Đen. Âm nhạc của anh Đen luôn mang nhiều cảm xúc và lời ca rất sâu sắc”, người đẹp chia sẻ.
Phát biểu tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025, tối 18/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Chính phủ hoan nghênh và khuyến khích chương trình Ngày thẻ Việt Nam do báo Tiền Phong và NAPAS tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sớm hiện thực hóa mục tiêu một nền kinh tế số, một nền kinh tế xanh hiện đại, an toàn, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề: Một chạm - Vạn niềm tin.
Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin”; Đêm nhạc “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025.