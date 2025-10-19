Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đến đêm nhạc Fest 'Chạm Việt Nam'

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội tối 19/10.

Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.