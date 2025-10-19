Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đến đêm nhạc Fest 'Chạm Việt Nam'

Nhóm phóng viên

TPO - Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” là điểm nhấn của Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin”.

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ được yêu thích như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội tối 19/10.

Sân khấu chính của “Chạm Việt Nam” được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét.

803a3290c6574b091246.jpg
127536551907746807.jpg
Khu vực fan zone chật kín khán giả.
30209df86e3fe361ba2e.jpg
3400943876442519186.jpg﻿
﻿3888528da14a2c14755b.jpg
f515df142bd3a68dffc2.jpg
Khán giả đối soát vé, đeo vòng tay trước khi vào đêm nhạc.

Rapper Double2T, quán quân Rap Việt mùa 3, cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sôi động. Nổi tiếng với những tiết mục kết hợp nhạc cụ dân gian, anh được đánh giá là làn gió mới của rap Việt, từng được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024.

img-7145.jpg
Giới trẻ mong chờ 'bùng nổ cảm xúc' tại đêm nhạc Fest 'Chạm Việt Nam'
f8e8ca01c8c645981cd7.jpg
832aea30c4f749a910e6.jpg
Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc
photo Trải nghiệm concert ngoài trời
4427244774841043736.jpg
Sân khấu chính của "Chạm Việt Nam" được thiết kế quy mô với hệ thống khung đèn cao 14 mét, rộng 22 mét và sâu hơn 15 mét. Các màn hình LED được sắp đặt theo cấu trúc module hiện đại, tạo nên không gian sống động. Đơn vị tổ chức cho biết hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư ở mức cao nhất nhằm mang lại trải nghiệm concert ngoài trời đúng nghĩa.

Ca sĩ Anh Tú “Voi Bản Đôn” là gương mặt hút fan khác với những bản ballad nổi tiếng. Sau khi gây chú ý tại Ca sĩ mặt nạ và Anh trai say hi, Anh Tú liên tục xuất hiện ở các sân khấu lớn dịp lễ 2/9, chứng minh độ phủ sóng và sức hút với khán giả trẻ.

img-7146.jpg

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ nổi bật giúp "Chạm Việt Nam" trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất cuối tuần này.

Rapper Đen tiếp tục là tâm điểm được chờ đón. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 không chỉ được yêu mến bởi âm nhạc mộc mạc, gần gũi mà còn bởi tinh thần hướng về cộng đồng. Đầu tháng 10, Đen đã quyên góp 200 triệu đồng ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bão Bualoi, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cùng chung tay giúp sức.

img-7143.jpg
504677312-1272955310854451-659790550442113399-n-8895.jpg
Ngô Lan Hương sẽ trình diễn ở đêm nhạc "Chạm Việt Nam".

Đây là lần thứ ba Ngô Lan Hương góp mặt trong đêm diễn thuộc khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam. Giọng ca sinh năm 1998 đang trở thành gương mặt được chú ý sau chương trình "Em xinh say hi" và bản hit Đi giữa trời rực rỡ - ca khúc do cô tự sáng tác, đồng thời giành giải Bài hát hiện tượng của năm tại Làn Sóng Xanh 2024. Ca khúc này là nhạc phim cùng tên, viral trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu dễ thuộc, bắt tai.

70c27290df54520a0b45.jpg
1711644bc98f44d11d9e.jpg
Nhiều khán giả đã có mặt tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội trước giờ khai mạc Fest 'Chạm Việt Nam' nhiều giờ đồng hồ.
report Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh: Chờ đợi dàn nghệ sĩ biểu diễn tại ‘Chạm Việt Nam’

Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh cho biết cô cảm thấy choáng ngợp với quy mô sân khấu của đêm nhạc. “Theo tôi được biết thì sân khấu năm nay được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp và sáng tạo khiến tôi rất mong chờ được trực tiếp trải nghiệm không khí sôi động ấy. Tôi tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ thật đặc sắc dành cho giới trẻ”, cô nói.

Hoa hậu Việt Nam năm 2024 chia sẻ: “Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc đều có màu sắc rất riêng nhưng tôi đặc biệt mong chờ những phần trình diễn của rapper Đen. Âm nhạc của anh Đen luôn mang nhiều cảm xúc và lời ca rất sâu sắc”, người đẹp chia sẻ.

report Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: ‘Ngày thẻ Việt Nam lan tỏa đầy sáng tạo’
img-5860.jpg
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, thanh toán không tiền mặt là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược.

Phát biểu tại lễ khai mạc Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025, tối 18/10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Chính phủ hoan nghênh và khuyến khích chương trình Ngày thẻ Việt Nam do báo Tiền Phong và NAPAS tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sớm hiện thực hóa mục tiêu một nền kinh tế số, một nền kinh tế xanh hiện đại, an toàn, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề: Một chạm - Vạn niềm tin.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm: Hội thảo chuyên đề: “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”; Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân - Làm chủ đồng tiền”; Sự kiện “Sóng Festival: Một chạm - Vạn niềm tin”; Đêm nhạc “Chạm Việt Nam”; Chiến dịch Mega Sale 2025.

Á hậu Vân Nhi mong chờ phần trình diễn của Ngô Lan Hương ở đêm nhạc Chạm Việt Nam
photo Những lưu ý của Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam năm 2025
567649979-3184217725112406-2801200140406212528-n.jpg
photo Bữa tiệc âm nhạc đa sắc
561626358-1420832650046231-289639762669958620-n.jpg
Những cái tên “đốt cháy” sân khấu của đêm nhạc "Chạm Việt Nam" năm 2025 gồm rapper Đen, ca sĩ Anh Tú, rapper Double2T, ca sĩ Ngô Lan Hương, Hà Myo cùng nhiều nghệ sĩ khác, sẽ cùng mang đến bữa tiệc âm nhạc đa sắc và tinh thần trẻ trung của giới trẻ Việt Nam.
Nhóm phóng viên
#Chạm Việt Nam #Sóng Festival 2025 #Ngân hàng Nhà nước #Ngày thẻ Việt Nam #Nghệ sĩ Việt Nam #Đại học Bách khoa Hà Nội #Âm nhạc Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục