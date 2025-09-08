Xem bộ đội trinh sát cơ giới tập luyện

TPO - Hòa chung khí thế hào hùng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trên thao trường rực nắng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh vẫn miệt mài huấn luyện với tinh thần “rèn bản lĩnh, luyện kỹ năng, làm chủ vũ khí trang bị”.
Trong tư thế nghiêm trang, cán bộ, chiến sĩ Trung đội trinh sát cơ giới 2 quán triệt nhiệm vụ huấn luyện. Đây là bước mở đầu quan trọng, giúp bộ đội nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động.
Trung đội trưởng trực tiếp huấn luyện động tác khắc phục vật cản “mìn chống bộ binh”. Kỹ năng này đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác tuyệt đối, thể hiện bản lĩnh “dũng cảm - mưu trí” của người lính trinh sát cơ giới.
Bộ đội trinh sát cơ giới quyết tâm vượt qua bãi vật cản. Mỗi bước tiến là sự thử thách cả về sức khỏe, kỹ thuật và tinh thần, rèn cho chiến sĩ khả năng thích ứng nhanh trong mọi tình huống.
Cắm lộ tiêu, đánh dấu đường tiến. Đây là một động tác có ý nghĩa chiến thuật lớn, bảo đảm cho đơn vị cơ động an toàn, bí mật, bất ngờ.
Phát hiện và khắc phục vật cản. Trên thao trường, từng chiến sĩ vừa chiến đấu, vừa xử lý khéo léo, kịp thời mọi tình huống, mở đường cho đội hình tiến quân. Bí mật luồn sâu qua hàng rào địch. Động tác đòi hỏi sự dẻo dai, kiên nhẫn và tinh thần thép, thể hiện đặc trưng nổi bật của người lính “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”.
Tiếp cận mục tiêu trên nhà cao tầng. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải thành thạo về kỹ chiến thuật và võ thuật.
(Ảnh:Biện Cường, BỘ CHQS Tây Ninh)