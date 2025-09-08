Xem bộ đội trinh sát cơ giới tập luyện

TPO - Hòa chung khí thế hào hùng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trên thao trường rực nắng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh vẫn miệt mài huấn luyện với tinh thần “rèn bản lĩnh, luyện kỹ năng, làm chủ vũ khí trang bị”.