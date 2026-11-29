Xe điện lại bán tốt hơn xe xăng dầu

Khu vực EU thêm một lần chứng kiến xe điện bán tốt hơn ôtô chạy xăng, dầu. Tuy nhiên, xe hybrid mới là nhóm được khách hàng châu Âu ưa chuộng nhất.

Theo InsideEVs, khu vực Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục ghi nhận lượng xe đăng ký mới tăng trưởng ở kỳ báo cáo tháng 10. Tổng xe mới tăng khoảng 24.000 xe so với tháng 10/2025, chủ yếu nhờ đà tăng trưởng hơn 106.000 xe ở nhóm ôtô thuần điện, trong khi xe xăng và xe diesel đồng loạt giảm khoảng 30% doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy EU ghi nhận tổng cộng 279.799 ôtô du lịch thuần điện đăng ký mới trong tháng 10, tăng trưởng đến 61,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe xăng đóng góp 158.970 lượt xe đăng ký mới, còn ôtô chạy diesel ghi nhận thêm 51.177 xe.

Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 3 chiếc xe xăng hoặc diesel mới lăn bánh trên đường phố tại các quốc gia EU cũng sẽ đi kèm khoảng 4 chiếc xe điện mới. InsideEVs lưu ý thống kê của ACEA tách riêng nhóm xe hybrid, bao gồm cả xe hybrid nhẹ sử dụng động cơ xăng hoặc diesel.

Quay trở lại thời điểm tháng 10/2025, doanh số lũy kế của xe hybrid cắm sạc (PHEV) đã vượt xe diesel tại khắp thị trường EU, Vương quốc Anh và EFTA.

Nếu tính riêng trong khối EU, ôtô thuần điện ở thời điểm đó chỉ đóng góp khoảng 16,4% lượng xe đăng ký mới trong 10 tháng đầu năm. Xe xăng vẫn sở hữu doanh số trội hơn xe điện, ngay cả khi chưa cộng thêm lượng xe diesel bán ra.

Bước sang tháng 12/2025, ôtô điện lần đầu tiên bán chạy hơn xe xăng trên toàn khu vực EU. Đến quý III năm nay, doanh số ôtô thuần điện đã vượt qua tổng doanh số của xe xăng và xe diesel.

Đà tăng trưởng doanh số ôtô điện mạnh mẽ tại Đức và Pháp là nguyên nhân quan trọng. Lượng đăng ký mới ôtô điện tại 2 quốc gia này đã tăng thêm khoảng 69.500 xe so với tháng 10/2025, đóng góp gần hai phần ba mức tăng chung của toàn EU.

Ở Đức, hơn 94.000 xe điện mới đã lăn bánh trong tháng 10, tương đương hơn 37% thị phần ôtô mới trong tháng. Pháp ghi nhận gần 62.000 xe điện đăng ký mới, vừa đủ để vượt doanh số khoảng 55.400 xe ở nhóm xe hybrid truyền thống.

Dù vậy, EU vẫn là khu vực dành nhiều sự ưa chuộng cho xe hybrid. Nhóm HEV và MHEV đóng góp khoảng 36% tổng lượng đăng ký xe mới từ đầu năm, tức vẫn cao hơn so với mức 23,4% của ôtô thuần điện.

Đáng chú ý, doanh số lũy kế của xe xăng, dầu tại châu Âu từ đầu năm vẫn cao nhất, dù sức bán có phần chững lại ở giai đoạn cuối năm. Theo InsideEVs, cùng thời điểm này năm ngoái, tổng lượng xe xăng, dầu đến tay khách hàng châu Âu cao hơn gấp đôi ôtô thuần điện.

Thị trường châu Âu gần đây liên tục chào đón thêm các mẫu xe điện mới, phần lớn là những lựa chọn xe điện cỡ nhỏ giá rẻ.

Nhu cầu tăng cao khiến thời gian chờ nhận xe kéo dài đáng kể. Chẳng hạn, Volkswagen được cho là đã nhận hơn 50.000 đơn cọc xe điện ID. Polo. Khách hàng Đức lúc này cần phải chờ đến 21 tháng để nhận phiên bản rẻ nhất của Volkswagen ID. Polo.