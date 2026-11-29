TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh chiếc xe khách màu vàng di chuyển sang làn ngược chiều, tăng tốc để vượt. Đúng lúc này người điều khiển xe máy phía trước chuyển hướng mà không quan sát, dẫn tới bị húc từ phía sau.

Cú tông khiến cả người điều khiển và xe máy bị đẩy văng về phía trước. May mắn là tài xế sau đó vẫn có thể tự đứng dậy.

Vụ việc xảy ra tại Quốc Lộ 28B đoạn Km17+100, thôn Ka Lúc - Dốc Đá, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.