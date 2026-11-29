Cảnh báo tai nạn giao thông từ việc dừng, đỗ xe tùy tiện trên cao tốc

TPO - Dừng xe đi vệ sinh, nghỉ ngơi khi mệt mỏi hay cho rằng bật đèn cảnh báo là đủ an toàn… là những suy nghĩ chủ quan có thể dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc.

Theo thống kê, tại một số tuyến đường cao tốc, có tới 40% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc dừng, đỗ xe sai quy định. Đáng chú ý, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ cao vào khoảng thời gian từ 18h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc dừng, đỗ xe không đúng quy định trên đường cao tốc là một trong những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nhiều tài xế lại cho rằng việc dừng xe vài phút để đi vệ sinh, nghỉ ngơi khi mệt mỏi hoặc chỉ cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm là đủ để các phương tiện phía sau nhận biết.

Nhưng ở tốc độ cao, từ lúc phát hiện chướng ngại vật đến khi người lái phản ứng và phương tiện dừng lại chỉ diễn ra trong vài giây. Rất nhiều trường hợp, khi người điều khiển nhận ra chiếc xe dừng phía trước thì tai nạn đã xảy ra hoặc không còn đủ khoảng cách để xử lý an toàn.

Hình ảnh vụ tai nạn liên quan đến phương tiện dừng đỗ trên cao tốc. Nguồn: CSGT

Theo Cục CSGT, đây cũng là lý do lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định, đặc biệt là hành vi không đặt thiết bị cảnh báo phía sau phương tiện khi gặp sự cố theo quy định (trên đường cao tốc, khoảng cách đặt thiết bị cảnh báo tối thiểu là 150m).

Bên cạnh đó, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định cụ thể về việc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc.

Theo khoản 2 Điều 25, người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe thì được dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Trường hợp phương tiện không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, người điều khiển phải bật đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m. Đồng thời, nhanh chóng thông báo cho cơ quan CSGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.