Xác minh clip nữ sinh Nghệ An bị đánh hội đồng vào đúng ngày khai giảng

Linh Lê

HHTO - Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, mặt một nữ sinh khác. Sự việc xảy ra tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An. Nữ sinh bị đánh hội đồng là học sinh trường THPT Đông Hiếu.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện video clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh hội đồng trên đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nội dung clip cho thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng bị 4-5 nữ sinh khác bao vây và hành hung. Ban đầu, một nữ sinh mặc áo đen túm tóc, giật mũ bảo hiểm và liên tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Khi nữ sinh áo trắng ngã xuống, cả nhóm tiếp tục lao vào đấm, đá liên tục vào đầu, mặt và người nạn nhân. Vừa đánh nhóm nữ sinh vừa lớn tiếng chửi thề. Bị đánh hội đồng, nữ sinh chỉ biết ôm mặt chịu trận.

Sau khi lao vào đánh hội đồng dã man nữ sinh, cả nhóm bỏ mặc nạn nhân giữa đường rồi bỏ đi. Khi sự việc xảy ra có sự xuất hiện của một số người khác nhưng không ai can ngăn.

collage.png
(Ảnh cắt từ clip)

Ngày 9/9, ông Nguyễn Văn Cường - Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An xác nhận với báo chí, những nữ sinh liên quan đến đoạn clip là học sinh nhà trường. Sự việc xảy ra sau giờ khai giảng năm học mới, tại xã Đông Hiếu, bên ngoài khuôn viên trường học.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng cũng đã mời những học sinh liên quan lên làm việc. Trường THPT Đông Hiếu cũng đã làm việc với 4 nữ sinh xuất hiện trong đoạn clip để tìm hiểu về nguyên nhân động cơ của vụ việc. Bước đầu, xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn cá nhân.

Chiều 9/9, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh và các học sinh lên để làm việc. Nữ sinh bị đánh hiện sức khỏe ổn định, đã đi học bình thường. Phía nhà trường sẽ phối hợp cùng gia đình có phương án phù hợp để giáo dục các học sinh trên.

cover.jpg
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
