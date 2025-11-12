Wonyoung mua biệt thự hơn 200 tỷ ở tuổi 21, lai lịch villa liên quan "cốt" tài phiệt

HHTO - Theo tờ Xports News, Wonyoung sẽ ở trong căn hộ này cùng gia đình. Dân mạng cảm thán "tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy" khi nhìn vào những gì Jang Wonyoung đang sở hữu ở tuổi 21.

Ngày 12/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, theo hồ sơ đăng ký của ngành bất động sản, Jang Wonyoung đã mua một căn biệt thự rộng 244m2 tại Lucid Haus thuộc khu dân cư cao cấp UN Village (Hannam-dong, Seoul) với giá 13,7 tỷ won (hơn 246 tỷ đồng).

Sổ đăng ký bất động sản không ghi nhận bất kỳ khoản thế chấp nào, theo đó, truyền thông suy đoán nữ idol đã giao dịch hoàn toàn bằng tiếng mặt. Người bán là Lee Ji Yong - cựu CEO của Daelim Trading và là thế hệ thứ hai của tập đoàn DL Group.

Lucid Haus là dự án phát triển đầu tiên của Daelim D&I, một công ty bất động sản do Lee Hae Sung, người thừa kế thế hệ thứ ba của DL Group sáng lập. Ngay cả khi mở bán lần đầu vào năm 2017, các căn hộ tại đây đã có giá hơn 4 tỷ won (hơn 71 tỷ đồng), và là một trong những khu dinh thự sang trọng, cao cấp bậc nhất tại UN Village.

Wonyoung còn có quan hệ thân thiết với Jules - Lee Joo Young - thế hệ thứ tư của Tập đoàn Daelim. Cả hai thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau hay tặng quà, ủng hộ nhau trên mạng xã hội.

Căn hộ Wonyoung mua rộng 244m2 có vị trí đắc địa với tầm nhìn toàn cảnh ra sông Hàn và tháp Namsan. Nơi này chỉ có 15 căn trong 2 tòa nhà, nổi tiếng là đảm bảo riêng tư tuyệt đối với hệ thống an ninh 24/7, thang máy riêng. Kim Tae Hee trước khi kết hôn cũng từng sở hữu một căn hộ tương tự ở khu Lucid Haus. Đại diện công ty quản lý của Wonyoung chỉ tiết lộ ngắn gọn với truyền thông rằng, nữ idol dự tính ở trong căn hộ này cùng gia đình.

Wonyoung ở tuổi 21 vẫn đang không ngừng tỏa sáng ở đỉnh cao sự nghiệp. Cô giành hạng nhất trong chương trình Produce 48, là center của IZ*ONE và IVE - đều là nhóm nữ dẫn đầu thế hệ. Wonyoung là "con cưng" tại Hàn, là đại sứ/ người mẫu hợp tác với hơn 10 thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Gần đây nhất, cô khiến YouTuber Sojang - kẻ tung tin bôi nhọ cô và nhiều sao Hàn khác phải nhận án tù.